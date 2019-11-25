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      Кнопкодавство останется: нардепы не предусмотрели денег для сенсорных кнопок в бюджете 2020

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      Нардепы не предусмотрели денег для борьбы с кнопкодавством / Олег Терещенко / kp.ua

      В госбюджете Верховной Рады на 2020 год не предусмотрено расходов на техническое переоборудование рабочих мест народных депутатов. Обещанные сенсорные кнопки не появятся из-за отсутствия денег.

      Об этом говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос Общественного движения "ЧЕСНО".

      К теме: В Раде поймали на кнопкодавстве нардепа, который предлагал за это сажать: видео


      Ответ Аппарата Верховной Рады относительно расходов на установку кнопок против кнопкодавства / chesno.org

      Несмотря на то, что средства на сенсорные кнопки не предусмотрели, депутаты все-таки обсуждали этот вопрос. В частности, депутат от фракции "Слуга народа" Павел Фролов уточнял  этот вопрос у представителей Аппарата Верховной Рады.

      Есть это в смете нет ли? Вы знаете, что в этом году были разговоры и даже в том году техническое задание было, закуплено, но дальше дело не шло. Вот по этому вопросу?,
      – спрашивал депутат.

      На что главная бухгалтер Управления делами Аппарата Рады Лилия Савкова отметила, что Минфин на 2020 год выделил мало средств.

      Важно! Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины. Нарушителей предлагают наказывать штрафами до 85 тысяч гривен. Подробнее – здесь.

      Сейчас этот проект закона находится на рассмотрении в Конституционном Суде. В то же время, в движении "ЧЕСНО" отметили, что даже если КСУ даст свое заключение и депутаты успеют предварительно его рассмотреть, окончательно принять его как закон они смогут только на следующей сессии, то есть не ранее февраля 2020 года.

      Кого из нардепов уже ловили на кнопкодавстве?

      На кнопкодавстве в Раде попались уже 3 народных депутата. Среди них двое нардепов-мажоритарщиков от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук и внефракционный депутат и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.

      • Первым кнопкодавил Ковалев. Нардепа поймали 10 сентября, когда он голосовал вместо другого внефракционного мажоритарщика с Донетчины – Максима Ефимова. Затем политик еще и угрожал журналистам, до сих пор не извинился перед народом Украины.

      • Вторым поймали Литвиненко, 3 сентября голосовал за своего коллегу Александра Скичко.

      • Копанчук кнопкодавила в парламенте 11 сентября, голосуя вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

      К слову, Литвиненко и Копанчук извинились за инцидент и пообещали отдать свою зарплату на благотворительность в качестве компенсации.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Бюджет 2020 Кнопкодавство
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