Кнопкодавство останется: нардепы не предусмотрели денег для сенсорных кнопок в бюджете 2020

В госбюджете Верховной Рады на 2020 год не предусмотрено расходов на техническое переоборудование рабочих мест народных депутатов. Обещанные сенсорные кнопки не появятся из-за отсутствия денег.

Об этом говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос Общественного движения "ЧЕСНО".

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Ответ Аппарата Верховной Рады относительно расходов на установку кнопок против кнопкодавства / chesno.org

Несмотря на то, что средства на сенсорные кнопки не предусмотрели, депутаты все-таки обсуждали этот вопрос. В частности, депутат от фракции "Слуга народа" Павел Фролов уточнял этот вопрос у представителей Аппарата Верховной Рады.

Есть это в смете нет ли? Вы знаете, что в этом году были разговоры и даже в том году техническое задание было, закуплено, но дальше дело не шло. Вот по этому вопросу?,

– спрашивал депутат.

На что главная бухгалтер Управления делами Аппарата Рады Лилия Савкова отметила, что Минфин на 2020 год выделил мало средств.