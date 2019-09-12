Кнопкодавы от "Слуги народа" извинились и решили отдать зарплату на благотворительность: видео
Недавно двух депутатов от "Слуги народа" Елену Копанчук и Сергея Литвиненко поймали на кнопкодавстве. Во время очередного заседания Рады народные избранники извинились за инцидент и пообещали отдать свою зарплату на благотворительность в качестве компенсации.
Спикер Дмитрий Разумков заверил, что регламентный комитет уже получил поручение рассмотреть случаи кнопкодавства. Позже Разумков передал слово нардепам-нарушителям.
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Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подтвердил, что нардепы кнопкодавили и извинился перед украинским народом.
Депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу" – Александра Скичко. Во время заседания он сказал, что в его действиях "не было никакого умысла и это все происходило в турборежиме".
Получалось ошибочно, потому что я переживал, чтобы мы проголосовали так, как подсказывали мне душа и сердце,
– сказал Литвиненко.
Он пообещал, что передаст месячную зарплату в благотворительные фонды за эту ошибку.
Другая нардеп от "Слуги народа" Елена Копанчук проголосовали вместо однопартийца Вячеслава Рублева. Она также извинилась перед всеми и заверила, что и свою зарплату отдаст на благотворительность.
В свою очередь, депутат от "Батькивщины" Иван Крулько попросил Разумкова, чтобы тот дал слово всем кнопкодавам прошлого созыва.
Нам не хватит и недели. Это заблокирует работу Рады,
– ответил Разумков.
Между тем, нардеп-мажоритарщик из Донецкой области Александр Ковалев, который также кнопкодавил, а потом еще угрожал журналистам, не извинился перед народом Украины.
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Какое наказание грозит кнопкодавам?Кнопкодавов досрочно хотят лишать мандатов. Это предусматривает законопроект о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Этот законопроект 3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня и направила в Конституционный суд.