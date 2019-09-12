12:03
12 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Фильм "Пила" по-русски. Рогозин начал экономить
      Вєсті Кремля
      21:22, 11 сентября
      Вести.UA: Теплые разговоры Зеленского с Коломойским. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:06, 11 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, 11 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE

      Кнопкодавы от "Слуги народа" извинились и решили отдать зарплату на благотворительность: видео

      198 Читати новину українською
      Сергея Литвиненко и Елена Копанчук поймали на кнопкодавстве
      Сергея Литвиненко и Елена Копанчук поймали на кнопкодавстве / Коллаж 24 канала

      Недавно двух депутатов от "Слуги народа" Елену Копанчук и Сергея Литвиненко поймали на кнопкодавстве. Во время очередного заседания Рады народные избранники извинились за инцидент и пообещали отдать свою зарплату на благотворительность в качестве компенсации.

      Спикер Дмитрий Разумков заверил, что регламентный комитет уже получил поручение рассмотреть случаи кнопкодавства. Позже Разумков передал слово нардепам-нарушителям.

      Важно: Рада отсрочила штрафы для евроблях

      Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подтвердил, что нардепы кнопкодавили и извинился перед украинским народом.

      Депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу" – Александра Скичко. Во время заседания он сказал, что в его действиях "не было никакого умысла и это все происходило в турборежиме".

      Получалось ошибочно, потому что я переживал, чтобы мы проголосовали так, как подсказывали мне душа и сердце,
      – сказал Литвиненко.

      Он пообещал, что передаст месячную зарплату в благотворительные фонды за эту ошибку.

      Другая нардеп от "Слуги народа" Елена Копанчук проголосовали вместо однопартийца Вячеслава Рублева. Она также извинилась перед всеми и заверила, что и свою зарплату отдаст на благотворительность.

      В свою очередь, депутат от "Батькивщины" Иван Крулько попросил Разумкова, чтобы тот дал слово всем кнопкодавам прошлого созыва.

      Нам не хватит и недели. Это заблокирует работу Рады,
      – ответил Разумков.

      Между тем, нардеп-мажоритарщик из Донецкой области Александр Ковалев, который также кнопкодавил, а потом еще угрожал журналистам, не извинился перед народом Украины.

      Депутаты от "Слуги народа" извинились в Раде за кнопкодавство: смотрите видео

      Какое наказание грозит кнопкодавам?Кнопкодавов досрочно хотят лишать мандатов. Это предусматривает законопроект о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Этот законопроект 3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня и направила в Конституционный суд.

      blog_ava
      Карта самых кровавых конфликтов: за что воевал мир в ХХ веке
      сегодня
      1339
      Теги: Новости Украины Новости политики Кнопкодавство Слуга народа Верховная Рада Скандал благотворительность Деньги Зарплата
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Растаможка евроблях и новые штрафы: что стоит знать
      сегодня , 11:10 Растаможка евроблях и новые штрафы: что стоит знать
      Яніна Ткачук 16452
      США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv
      сегодня , 08:40 США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv
      Світові Медіа 1150
      Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      11 сентября , 16:30 Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      741
      Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      сегодня , 08:20 Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      Ірина Поліщук 1135
      Главные новости 11 сентября: наказание за незаконное обогащение и подозреваемый в MH17 Цемах
      сегодня , 08:01 Главные новости 11 сентября: наказание за незаконное обогащение и подозреваемый в MH17 Цемах
      962
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук