Ко Дню Киева Порошенко опубликовал зрелищную панораму столицы

Президент Украины Петр Порошенко 27 мая поздравил с днем Киева украинцев и, в частности, жителей столицы.

Соответствующее поздравление президент опубликовал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю всех киевлян и украинцев, которые душой и сердцем любят столицу!", – говорится в короткоми приветствии Порошенко.

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К этим словам глава государства добавил очаровательную панораму на 360 градусов с видом на Киев и, в частности, Днепр.

Напомним, что 27 мая отмечается День Киева – 1536-й день рождения города. По этому случаю с 13:00 до 21:00 на уличной сцене возле КГГА (улица Крещатик, 36) состоится большой концерт.