16:11
16 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
      Вєсті Кремля
      21:23, 15 августа
      Вести. UA: почему Рабинович говорит на русском. Грымчак среди ясного неба
      Вєсті.UA
      20:01, 15 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ

      Ко дню рождения Кузьмы Скрябина: 24 канал подготовил трогательный фильм в память о легенде

      11 Читати новину українською

      Четыре года назад не стало любимца миллионов, но песни Кузьмы и до сих пор звучат в Украине и далеко за ее пределами. Его произведения перепевают на многих языках, давая им второе дыхание, чтобы в очередной раз напомнить, кем был Кузьма Скрябин.

      Теплые воспоминания друзей и коллег Кузьмы, первые знакомства, трудности и победы, поддержку, бесценные советы и безумную любовь к своему делу – все это собрали журналисты "Люкс.ФМ", чтобы в очередной раз вспомнить певца в день его рождения.

      Смотрите уже сегодня, 16 августа, в 22:00 на 24 канале.

      Анонс фильма-памяти о Кузьме Скрябине

       

      blog_ava
      Украинцам выплатят денежную помощь к 24 августа: кто и сколько получит
      сегодня
      1776
      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Поощряем убийц украинцев: террориста Кирсанова выпустили на свободу
      сегодня , 14:00 Поощряем убийц украинцев: террориста Кирсанова выпустили на свободу
      Юрій Бутусов 1019
      Торговая война США и Китая: почему Россия будет в числе аутсайдеров на этом фронте?
      сегодня , 12:00 Торговая война США и Китая: почему Россия будет в числе аутсайдеров на этом фронте?
      Злой Одессит 883
      Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian
      сегодня , 10:00 Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian
      Світові Медіа 1993
      Путін не шкодує ні росіян, ні українців
      сегодня , 08:40 Путін не шкодує ні росіян, ні українців
      Блог Медіа 1801
      Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      15 августа , 23:30 Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      Віталій Дейнега 982
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук