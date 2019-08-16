Ко дню рождения Кузьмы Скрябина: 24 канал подготовил трогательный фильм в память о легенде

Четыре года назад не стало любимца миллионов, но песни Кузьмы и до сих пор звучат в Украине и далеко за ее пределами. Его произведения перепевают на многих языках, давая им второе дыхание, чтобы в очередной раз напомнить, кем был Кузьма Скрябин.

Теплые воспоминания друзей и коллег Кузьмы, первые знакомства, трудности и победы, поддержку, бесценные советы и безумную любовь к своему делу – все это собрали журналисты "Люкс.ФМ", чтобы в очередной раз вспомнить певца в день его рождения.

Смотрите уже сегодня, 16 августа, в 22:00 на 24 канале.

Анонс фильма-памяти о Кузьме Скрябине