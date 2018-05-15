Ко Дню вышиванки украинцы в Турции установили невероятный рекорд: красноречивые фото

Ко Дню вышиванки 2018, который отмечают 17 мая, в турецком Измире установили необычный рекорд.

В центре курортного города на набережной Эгейского моря развернули полотно с вышитым орнаментом длиной 52 метра.

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Красноречивыми фото своего достижения поделились в соцсетях представители сообщества "Украинское культурное объединение Измира" на своей странице в Facebook.

Известно, что в акции также участвовали представители консульства Украины в Измире.

Всемирный день вышиванки отмечают ежегодно в третий четверг мая. В этом году он приходится на 17 мая.

К слову, в украинские вышиванки нередко одеваются голливудские звезды и мировые знаменитости.