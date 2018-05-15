Ко Дню вышиванки украинцы в Турции установили невероятный рекорд: красноречивые фото
Ко Дню вышиванки 2018, который отмечают 17 мая, в турецком Измире установили необычный рекорд.
В центре курортного города на набережной Эгейского моря развернули полотно с вышитым орнаментом длиной 52 метра.
Читайте также: День вышиванки: история и традиции праздника
Красноречивыми фото своего достижения поделились в соцсетях представители сообщества "Украинское культурное объединение Измира" на своей странице в Facebook.
Известно, что в акции также участвовали представители консульства Украины в Измире.
Всемирный день вышиванки отмечают ежегодно в третий четверг мая. В этом году он приходится на 17 мая.
К слову, в украинские вышиванки нередко одеваются голливудские звезды и мировые знаменитости.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии