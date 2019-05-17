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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Анастасия Крымова

      Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?

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      Верховна Рада України існує "на межі"
      Верховна Рада України існує "на межі" / УНІАН

      Вчора, коли народні депутати так одностайно проголосували за інавгурацію на 20 травня, я дуже здивувалася...

      Ну ще можна було зрозуміти Блок Петра Порошенка, який готовий до дострокових і ще не розігнав свої штаби із президентських виборів. Можна зрозуміти "Батьківщину", "Самопоміч" та Радикальну партію, які у меншості… Але "Народний фронт"?!

      Із дня в день голова фракції НФ Максим Бурбак то з трибуни, то журналістам у кулуарах казав, що інавгурацію треба призначити на 28 травня, щоб Володимир Зеленський дочасно не розпустив парламент (це можна зробити лише до 27 травня), бо він дієздатний. І свою постанову про це НФ зареєстрував. А тут раптом сподобалося 20 травня...

      Читайте також: Які фракції увійдуть у нову коаліцію у Верховній Раді

      Чому так, стало зрозуміло ще у четвер ввечері. А підтвердилося сьогодні вранці. НФ зробили хід конем і шах – вийшли з коаліції "Європейська Україна". Фактично там були лише БПП на НФ.

      Чому "Народний фронт" це зробив? Офіційно – коаліція виконала свою функцію і час її змінити. Неофіційно – фракція дуже сильно боїться дострокових виборів. Соціологія показує їм настільки сумні цифри, що вони не те, що своєї фракції не матимуть, а й парламентської групи в новому скликанні. Тому лідер партії Арсеній Яценюк хоче оновити "Народний фронт". Подейкують навіть про об'єднання з Володимиром Гройсманом і похід у форматі двох прем'єрів на чергові вибори. Тоді шансів більше.

      А Зеленський натомість сильно бажає розігнати чинне скликання, адже плідною співпраця з нею навряд чи буде. Але в нього на це є лише тиждень, через конституційну заборону на розпуск за півроку до закінчення повноважень Ради, і лише одна підстава – відсутність коаліції. Він хотів зіграти на тому, що коаліції немає вже давно – з 2016 року.

      Але зараз, покинувши і фактично остаточно розваливши коаліцію, "Народний фронт" виграв час. Адже тепер у парламенту є 30 днів на формування нової коаліції. Тож виходить, що поки 30 днів Зеленський не може чіпати Раду, бо вона формує коаліцію, а потім теж не може чіпати, бо Конституція забороняє розігнати за півроку. І навіть якщо коаліції не буде, парламент працюватиме до жовтня.

      Чому це лише шах "Народного фронту", але не мат? Теоретично Зеленський може звернутися до суду, аби той підтвердив відсутність коаліції з 2016-го. І тоді немає сенсу 30 днів чекати на створення нової. Бо минуло три роки з її розпаду. А 30 днів вже по декілька разів було.

      Тим паче, що український суд "найгуманніший" у світі. І може виносити будь-які рішення попри закон. Хоча Конституцією такі судові рішення не передбачені.

      Але є інший нюанс. Конституція в частині функціонування коаліції посилається на Закон "Про регламент Верховної Ради". І там має бути прописано, як вона формується, діє і розпускається. І раніше в регламенті це було. Але тепер навіть слова "коаліція" немає, не те, що про її розпуск. І якщо про створення коаліції хоча б частково каже Конституція, то про розпуск нічого немає. Тож виходить, що вихід фракцій із коаліції можна вважати незаконним. Бо немає закону, який це регулює.

      Тому у Зеленського є шанс зіграти "в дамки". Тим паче текст указу Зеленського про розпуск парламенту вже з’являвся в ЗМІ...

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Инаугурация Зеленского Публикации Верховная Рада Народный фронт Парламентские выборы 2019 Коалиция Максим Бурбак
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