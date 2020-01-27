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      Коби Брайант погиб в авиакатастрофе: личности остальных жертв

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      Место гибели баскетболиста Коби Брайанта / Sky News

      Смерть баскетболиста Коби Брайанта произошла в результате аварии вертолета – машина загорелась и пошла вниз. В момент трагедии на борту находились 9 человек. Все погибли.

      Сначала американские СМИ писали, что на борту с Коби Брайантом находились четыре дочери спортсмена. Однако этц информацию впоследствии опровергли. Правда, большинство ведущих американськиих изданий пишут, что все же среди погибших – его 13-летняя дочь Джианна.

      К теме! С Коби Брайантом в авиакатастрофе погибла его дочь Джиана

      Брайант, авиакатастрофа, Джианна, США, баскетбол
      Коби Брайант вместе с 13-летней дочерью Джианной / Фото: AP

      Что касается остальных погибших, на борту также находились партнерша Джианны по баскетбольной команде и ее отец. Американские СМИ пишут, что это 56-летний тренер по бейсболу в колледже Оранж-Коста – Джон Альтобелли. Его дочь звали Алисса . Известно, что Алисса и Джианна вместе играли за команду Спортивной академии Мамба. Летели они собственно на игру.

      Брайант, авиакатастрофа, Джон Альтобелли, США, баскетбол
      Джон Альтобелли

      Также с ними находилась мать ребенка и жена тренера – Кэри Альтобелли. Кроме того, погиб пилот вертолета .

      Брайант, авиакатастрофа, Джианна, США, баскетбол
      На месте катастрофы сейчас собираются люди / Фото: Sky News

      По последней информации, шериф округа Лос-Анджелес сообщил, что на борту вертолета Брайанта находились не 5, а 9 человек. Все погибли. 

      Важно! Официально тела погибших еще идентифицировали.

      Обратите внимание! Появилось видео с места катастрофы вертолета с Коби Брайантом

      Что известно о гибели Коби Брайанта

      Авиакатастрофа произошла неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас утром 26 января при местному времени. По данным властей Калабаса, вертолет потерпел катастрофу над удаленным полем. Среди людей, находившихся на земле, никто не пострадал.

      СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США в свою очередь сообщило, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах". Расследованием инцидента сейчас занимаются соответствующие органы.

      Известно, что Коби Брайант летел на вертолете марки Sikorsky S-76. Это был его собственный вертолет. Авиасудном спортсмен пользовался годами. В частности, добирался к центра Лос-Анджелеса из своего дома в Ньюпорт-Бич, еще когда играл в баскетбол. Завершил он карьеру в 2016 году.

      Советуем ознакомиться! Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости США Погиб Коби Брайант Спорт Потери Баскетбол Новости Спорта Жертвы
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