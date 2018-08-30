Кобзон был "хох**м", но не украинцем, – журналист

Иосиф Кобзон когда-то в своем кабинете хранил картину "Украина – ненька, матушка – Россия". Но несмотря на то, что он родился в Украине, в Донецкой области, его никак нельзя назвать украинцем.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Игорь Соловей. Он отметил, что Иосиф Кобзон дал ему интервью еще до войны, и тогда журналист увидел в его кабинете эту картину.

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"Да, он, может, и любил Украину. Но не украинцев в ней. Ибо сам был советским человеком, "малоросом", " хох**м", но никак не украинцем. И 2014 год это еще раз подтвердил – вместо того чтобы осудить нападение России на Украину и своим авторитетом бороться с этим, он спокойно поддержал войну", – подчеркнул Игорь Соловей.

Напомним, советский и российский певец, депутат Госдумы России Иосиф Кобзон умер в Москве 30 августа на 81 году жизни. 14 последних лет он страдал онкологическим заболеванием. После начала вооруженной агрессии России против Украины активно поддерживал путинскую политику, ездил в оккупированный Крым, а также выступал перед боевиками на Донбассе, и даже создал так называемый "гимн" для сепаратистов.

Коли брав у Кобзона інтерв'ю ще до війни, то в кабінеті побачив таку картину: "Україна - ненька, матушка - Россия". Так,... Опубліковано Solovey Igor Четвер, 30 серпня 2018 р.

Кто такой Иосиф Кобзон? Советский и российский певец, народный артист СССР, российский политик и депутат Госдумы. Родился в Донецкой области 11 сентября 1937 года. В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного Совета СССР. С 1997 года он был депутатом Госдумы. С 2011 года занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по культуре. Активно поддерживал политику Путина в отношении Украины. В частности, неоднократно посещал оккупированный Крым, а впоследствии и Донецк с Луганском.