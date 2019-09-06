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      "Кочегарка из Германии" и "рыба Луценко": к каким судьям в Высшем совете правосудия есть вопросы

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      Уже больше года мы рассказываем о судьях, которые выносят неправосудные решения, не могут объяснить свое состояние или пьяными садятся за руль. Практически каждый из номинантов нашей антипремии должен понести дисциплинарную, а некоторые и уголовную ответственность.

      Однако члены Высшего совета правосудия – органа, который должен следить за соблюдением судейской этики и увольнять нечестных судей – и сами достойны нашей премии. Поэтому часто закрывают глаза на нарушения судей, или даже помогают им в карьерном росте.

      Читайте также: Судью поймали пьяным за рулем: сенсационное дело

      Пожалуй, самым известным членом ВСП является Павел Гречковский. Его называли "большой рыбой" Луценко. По версии следствия, Гречковский требовал 500 тысяч долларов за содействие в принятии нужного решения в Высшем хозяйственном суде.

      павло гречківський вища рада правосуддя
      Павел Гречковский

      Ему удалось не просто избежать наказания, его еще и повторно переизбрали членом Совета, что прямо противоречило закону. Интересно, что Гречковского оправдали судьи Шевченковского суда Киева Бугиль и Циктич, которым он как раз ранее помог остаться на должностях.

      Не менее известна член ВСП Лариса Иванова. Бывшая судья Хозяйственного суда прославилась благодаря огромному богатству, которым обзавелась на зарплату "кочегарки".

      Пять квартир суммарной площадью более 320 квадратов в Киеве и "небольшой" садовый дом площадью 409 квадратных метров Иванова приобрела за валюту, которую заработала еще в советское время. Она якобы работала кочегаркой в Германии, где получала бесплатные пайки, а еще собирала клубнику.

      лариса іванова вища рада правосуддя
      Лариса Иванова

      Эти объяснения не убедили Общественный совет добродетели, поэтому Иванова получила отрицательное заключение от общественного органа и сняла свою кандидатуру с конкурса в Верховный Суд. Однако приняла участие в конкурсе в Высший совет правосудия в декабре прошлого года. И уже несколько месяцев оценивает басни других судей о происхождении их богатств.

      Интересно! Из-за каких фальсификаций еще одна судья Майдана осталась на должности

      Вместе с Ивановой в Высший совет правосудия был назначен Олег Прудивус – судья Майдана, который запретил мирное собрание в Запорожье. По информации активистов Автомайдана, Прудивус ежегодно празднует Новый Год в Москве. А недавно журналисты "Следствие.Инфо" заметили его на дне рождения судьи Окружного административного суда города Киева Евгения Аблова.

      олег прудивус вища рада правосуддя
      Олег Прудивус

      Скрывая свою дружбу Прудивус рассматривал дисциплинарную жалобу на Аблова. О конфликте интересов вспомнил только на третьем заседании, когда адвокат Роман Маселко заявил ему отвод. Наверное, к другим своим друзьям, как и к судьям Майдана, Прудивус относиться снисходительно.

      Председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха был докладчиком по делу об отстранении другого судьи Окружного админсуда Павла Вовка. Того самого, которого вы могли слышать на пленках НАБУ в августе. Который говорил, что яйца Денисовой у него и хотел заставить ее назначить согласованных им кандидатов в ВККС, а еще пытался заблокировать работу квалифкомиссии чтобы не проходить оценивания.

      В чем обвиняют Павла Вовка?
      НАБУ совместно с Генеральной прокуратурой 26 июля провело обыски в Окружном административном суде Киева. Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесение заведомо неправосудных решений и вмешались в деятельность судебных органов, чтобы создать искусственные препятствия в работе Высшей квалификационной комиссии судей. Цель этих действий – избежать обязательного квалификационного оценивания, установленного законом для служителей Фемиды.

      Руководству Окружного админсуда и 4 его судьям подготовлены подозрения по фактам вмешательства в деятельность ВККСУ.

      Так вот, несмотря на доказательства по делу, Высший совет правосудия отказался отстранять Павла Вовка. Интересно, что глава ВСП и его коллега Андрей Овсиенко посещали Офис Президента Зеленского накануне рассмотрения ходатайства об отстранении. Что создает серьезные сомнения в их независимости.

      И это еще не полный список претензий к членам Высшего совета правосудия. Несмотря на это, президент хочет предоставить им еще больше полномочий. Мы бы очень хотели увидеть как Зеленский снимает мантии с нечестных судей. Однако это невозможно без обновления Высшего совета правосудия, ведь пока увольнять НЕ.ЧЕСТЬ могут только ее члены.

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      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Новости Украины Новости Киева Судьи Новости Запорожья Высший совет правосудия Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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