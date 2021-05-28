Подробности об инциденте рассказал в фейсбуке депутат Дмитрий Белоцерковец. Активистка Ирина Федорив опубликовала кадры происходящего.

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Что произошло в поселковом совете

Белоцерковец сообщил, что депутат от партии "Новые лица" Александр Хвостенко ударил его коллегу из "УДАРа" Елена Сокотюк по голове. Ее пришлось госпитализировать.

Все это случилось после закрытия сессионного заседания. Хвостенко и его однопартийцы давили на местного жителя Юрия Устиновский. Мол, он ставил им "неудобные" вопросы.

Сокотюк решила снять это на видео и предупредила депутатов о том, что фиксирует их противоправные действия. Тогда Хвостенко выбил у нее из рук смартфон, а затем ударил женщину.

Хвостенко должен нести и юридическую, и политическую ответственность за свой поступок,

– отметил Белоцерковец.

Он добавил, что "УДАР" требует, чтобы полиция провела тщательное расследование, а руководство партии "Новые лица" отреагировало на недостойные действия депутата.

Кадры происходящего в поселковом совете после завершения заседания показала местная активистка Ирина Федорив. Соответствующее видео она опубликовала в сети.

"Понимая, что Сокотюк может снять на видео, как они бьют активиста, Хвостенко выбил у нее из рук телефон и ударил по голове", – пояснила женщина.

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