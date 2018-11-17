Кофе, чай или тоник: ученые объяснили, от чего зависят наши вкусы

Ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе объяснили, от чего зависят вкусы людей в выборов напитков.

Наши вкусы в выборе того, что мы пьем, зависят от генов, пишет The Guardian со ссылкой на результаты исследования.

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Эксперименты показывают, что индивидуальная генетическая предрасположенность влияет на восприятие горечи отдельных веществ в кофе, чае или алкоголе и, соответственно, на их восприятие вкусовыми рецепторами.

Чтобы выявить причину различных вкусовых предпочтений, ученые провели масштабное исследование с участием близнецов. Опыты показали, что существуют определенные генетические вариации, связанные с восприятием вкуса.

Некоторые из мутаций отвечают за большую чувствительность к горечи кофеина, другие – горечи пропилтиоурацила или хинина, который входит в состав некоторых безалкогольных напитков, в частности, тоника.

К исследованию также были привлечены данные сотен тысяч участников из Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет о том, какое количество разных напитков они выпивают в течение дня. Эту информацию сравнили с биоданными этих людей.

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Выяснилось, что люди, которые генетически более чувствительны к горечи кофеина, пьют больше кофе, чем другие. А люди, которую имеют большую чувствительность к горечи хинина, пьют меньше кофе.

Люди, которые склонны к злоупотреблению алкоголем, имеют низкую чувствительность к горечи пропилтиоурацила.

А какой напиток предпочитаете вы?