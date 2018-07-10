Кофе не помогает протрезветь, – ученый

На самом деле кофе не помогает избавиться от похмелья. После выпитой чашки ароматного напитка организм продолжит находиться под действием алкоголя.

Об этом рассказал профессор Тони Мосс из университета Южного банка в Лондоне, пишет Daily Mail. Он провел исследование, во время которого группа добровольцев пила водку и тоник.

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После этого они пили крепкий кофе – во время измерения уровень алкоголя в крови не уменьшился, а четкая координация движений не восстановилась.

По словам Тони Мосса, существует один-единственный способ избавиться от похмелья – переждать. Это может занять от двух до трех часов. И ни один напиток – ни кофе, ни обычная питьевая вода не ускорят процесс отрезвления.

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