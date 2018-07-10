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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Кофе не помогает протрезветь, – ученый

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Почему кофе не помогает протрезветь
Почему кофе не помогает протрезветь / tropickava.com.ua

На самом деле кофе не помогает избавиться от похмелья. После выпитой чашки ароматного напитка организм продолжит находиться под действием алкоголя.

Об этом рассказал профессор Тони Мосс из университета Южного банка в Лондоне, пишет Daily Mail. Он провел исследование, во время которого группа добровольцев пила водку и тоник.

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После этого они пили крепкий кофе – во время измерения уровень алкоголя в крови не уменьшился, а четкая координация движений не восстановилась.

По словам Тони Мосса, существует один-единственный способ избавиться от похмелья – переждать. Это может занять от двух до трех часов. И ни один напиток – ни кофе, ни обычная питьевая вода не ускорят процесс отрезвления.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Лечение Здоровая жизнь Народная медицина Алкоголь
Источник: 24 Канал
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