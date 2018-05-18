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Кофе полезен для профилактики ряда болезней

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Кофе полезен для профилактики ряда болезней
Кофе полезен для профилактики ряда болезней / unsplash.com

Ученые уверяют, что ароматный кофе не только вкусен, но и является отличной профилактикой ряда заболеваний.

Ученые из США в ходе исследований выяснили, что употребление нескольких чашек кофе в день снижает риск диабета, передает Zhyvyaktyvno.

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А вот финские ученые, которые в течение 10 лет наблюдали за состоянием здоровья 20 тысяч кофеманов, обнаружили, что 3-4 чашки кофе в день уменьшают риск развития сахарного диабета II типа на 30%, на 40% риск развития подагры и на 84% ниже риск развития болезни Паркинсона.

Ученые отмечают, что кофе также снижает риск возникновения инсульта, улучшает долговременную память и снижает риск развития многих видов рака.

via GIPHY

И этим перечнем полезные свойства кофе не исчерпаны. Он также способен предотвращать выведение калия из организма, смягчать приступы астмы и аллергии, предотвращать кариес и активизировать работу кишечника (как легкое слабительное).

Некоторые опыты подтверждают – этот напиток будет полезным при слабой сердечной деятельности и при пониженной кислотности желудка. А еще кофе поможет в три раза уменьшить риск возникновения депрессии.

Кроме того, благодаря содержанию серотонина (гормона счастья) кофе является прекрасным антидепрессантом, он дарит ощущение счастья и уверенности.

Статистика также радует – кофеманы в несколько раз реже совершают самоубийства, чем те, кто его не употребляет.

via GIPHY

 

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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