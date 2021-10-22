Отопительный сезон не начнут еще как минимум неделю, поскольку на улице еще достаточно тепло. Об этом рассказал заместитель городского главы Михаил Лысенков в эфире телеканала Днепр TV.

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Отопление должны включить 1 ноября

Михаил Лысенко рассказал, когда начнется отопительный сезон и какая будет цена. В целом тепло поставляют еще с 19 октября, но отапливают только больницы.

Заместитель мэра говорит, что сейчас в больницах находится очень много пациентов. К тому же горсовет готов отапливать и детские сады по требованию Департамента образования. Для всего города отопительный сезон запланировали на 1 ноября.

Лысенко говорит, что в Днепре достаточно тепло. Температура воздуха составляет +15 – +20 градусов. Поэтому пока нет смысла включать тепло. Что же до цен, то, по его словам, они будут такие же, как и в прошлом году.

Люди думают, что цены на газ вырастут в несколько раз. Сегодня цена фиксированная, и людям можно не переживать. Она будет такой же, как и была в прошлый отопительный период,

– говорит заместитель мэра.

Он также добавил, что в Днепре при необходимости в любой день могут начать отопительный сезон. Ведь город готов к этому на все 100%.

Когда будут поставлять тепло в Одессе