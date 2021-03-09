Не так давно в Верховную Раду поступили все необходимые документы, и выборы мэра в Харькове должны состояться как можно быстрее. Об этом говорит исполняющий обязанности Харьковского городского главы Игорь Терехов. В то же время он отмечает, что это чисто практический вопрос – не политический.

Но следует отметить, что затягивание процесса и откладывание внеочередных перевыборов произошло именно потому, что Игорь Терехов направил в парламент не полный пакет документов.

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Не хватало копии свидетельства о смерти городского главы Геннадия Кернеса, заверенного печатью горсовета, и решение совета о принятии к сведению факта смерти городского главы. В свою очередь исполняющий обязанности Харьковского главы говорил о том, что не знал, что эти документы нужны. Поэтому ждал запрос Рады.

Ранее отмечалось, что, согласно процедуре, довыборы могут состояться только в последнее воскресенье марта или в последнее воскресенье октября. В марте провести перевыборы уже нет физической возможности. Следовательно, нужно ожидать назначение процедуры на октябрь.

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Большинство уже сформировано

Сам Терехов постоянно подчеркивает, что для него это чисто практический вопрос – большинство в городском совете уже сформировано, и власть готова сотрудничать со всеми, кто работает в интересах Харькова.

Политику – в сторону. Городу нужен хороший менеджер, тот, кто умеет и будет эффективно работать. И харьковчане должны выбрать этого человека как можно быстрее... А относительно оппонентов, это уже их дело: как раскачивать, что говорить, критиковать, за что критиковать, – отмечает и.о. мэра в интервью изданию "Букви".

О конкурентах Терехова

Терехов неохотно говорит о своих конкурентах. Он уверен, что это политический вопрос, а политика его не интересует.

Одним из вероятных кандидатов некоторые считают Михаила Добкина, который возглавлял город в 2006 – 2010 годах, а в 2010 – 2014 был председателем Харьковской ОГА. Другие говорят, что он – лишь один из полутора десятков возможных претендентов.

Что известно об Игоре Терехове

Игорю Терехову – 54 года.

Имеет два высших образования: первое – инженер-строитель (Харьковский инженерно-строительный институт), второе – магистр государственного управления (Национальной академии государственного управления при Президенте Украины).

С 1994 года работал в ЗАО "Промышленная компания" Укркондиционер" (г. Харьков).

С 1999 по 2006 год работал начальником управления по вопросам предпринимательства, начальником управления потребительского рынка Главного управления экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета.

С апреля 2006 года – экономический советник отдела по обеспечению деятельности председателя и заместителей председателя облгосадминистрации аппарата облгосадминистрации.

В 2006 году Терехов баллотировался по спискам блока "Наша Украина" в Верховную Раду. Не прошел.

В марте 2007 года был назначен заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации – Арсена Авакова.

С апреля 2010 года Терехов занимал должность заместителя городского главы, с ноября этого же года – заместитель городского главы по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города, с сентября 2015 года – первый заместитель городского главы.

В 2020 году был избран депутатом Харьковского городского совета 8 созыва от политической партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

9 декабря 2020 года избран секретарем Харьковского городского совета 8 созыва.

Был женат дважды. Имеет трех сыновей: Николай – 26, Матвей – 18, Андрей – 15 лет.

Заметим! Харьковский городской глава Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года. Но только 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет досрочно прекратил полномочия мэра Геннадия Кернеса в связи с его смертью. Первая сессия депутатов нового созыва Харьковского городского совета 9 декабря признала отсутствующего в Харькове Геннадия Кернеса мэром города даже без принятия им присяги.