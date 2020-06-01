Читаю поздравления моему родному городу. Киеву признаются в любви, часто с оговорками. "Ты грязный, но я тебя люблю", "Ты не современный, но я тебя люблю", "Ты застроенный уродливыми домами, но я тебя люблю", "Ты полон противоречий, но я тебя люблю" и тд и тп.

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Любовь к Киеву – это не два слова в последнее воскресенье мая.

Любовь к Киеву – это выбросить окурок в урну. А если промазал – не полениться, подойти и поднять.

Любовь к Киеву – это убрать за своей собакой, не как одолжение Вселенной, а само собой разумеющийся акт уважения к другим людям, к другим собакам, к городу уважение.

Любовь к Киеву – это здороваться при встрече. Со знакомыми и незнакомыми особенно. И улыбаться. Просто широко, от души улыбаться, когда говорите "здравствуйте". Попробуйте, клянусь, это не больно! Не успеете оглянуться, город тоже заулыбается.

Любовь к Киеву – это уважать всех людей без исключения. Дворников, консъержей, охранников, кассиров, курьеров – они, может, не запускают ракеты, как Илон Маск, но они ежедневно запускают этот город. Немного благодарности, немного поддержки – глядишь, и город воспрянет. Глядишь, и наш Киев тоже приободрится.

Любовь к Киеву – это толерантность. Когда видишь ребенка с синдромом Дауна и не забираешь своего сына с площадки, "чтобы не заразился", а говоришь: "смотри, какой замечательный малыш. Давай с ним вместе поиграем". Потому что понимаешь, Киев – для каждого из нас. Здесь ты можешь быть любым. Быть. Любым.

Любовь к Киеву – это чувство меры. Чувство вкуса. Когда не лепишь на фасад пластиковый балкон, не цепляешь на здание 50-х годов розовую вывеску пиццерии, когда твои интересы не выше интересов всех вокруг.

Любовь к Киеву – это любовь к его людям. Пропустить в очереди. Помочь перейти дорогу. Уступить место в метро. Извиниться, если толкнул, если сморозил глупость, если написал идиотский комментарий в фейсбуке.

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Любовь к Киеву – это ответственность. За свои обещания, за свои поступки. За карьеру, которую ты строишь, за семью, которую ты любишь. За все, что ты делаешь в этом городе. Ведь он – это ты.

Он – наше отражение.

Его настоящее, его будущее зависит от каждого из нас.

С днем рождения, Киев. Всей душой, каждой клеточкой, люблю.