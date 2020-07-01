Когда в Киеве снова ослабят карантин: вероятная дата
Карантин в Киеве могут снова ослабить уже 8 июля. Если текущая тенденция к заболеваемости сохранится, ограничения смогут пересмотреть.
Ослабление карантина в Киеве: когда ждать
В Госпотребслужбе заявляют, что через неделю Киев будет соответствовать нормам Минздрава, заявил глава службы Олег Рубан, пишет "РБК-Украина".
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По его словам, те показатели, которые сейчас фиксируются в столице, не связаны с резким скачком заболеваемости или отдельными вспышками.
В целом ситуация стабильная. Статистика связана с улучшением диагностики коронавируса и выявлением большего количества контактных лиц,
– заявил Рубан.
И добавил, что количество людей, которых ежедневно госпитализируют, также стабильно – от 5 до 25 больных.
При сохранении текущей динамики тестирования Киев может быть готов к ослаблению карантина до 8 июля.
Если тенденция сохранится, то на следующей комиссии ТЭБ и НС может быть (решение об ослаблении карантина – 24 канал), как раз через неделю, в среду (8 июля – 24 канал),
– прогнозирует глава службы.
К слову, 1 июля в Киеве усилили карантин.
Новые ограничения в столице
- ограничили время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в частности кинотеатров) – до 22.00;
- зато проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера разрешено с 22.00.
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Коронавирус в Киеве: основное
- По состоянию на 1 июля в городе подтвердили 5 138 случаев заболевания COVID-19. За предыдущие сутки – 101 новый случай.
- В больницах столицы находятся 274 больных коронавирусом.
- Больницы первой волны рассчитаны почти на 900 коек. Сейчас они заполнены на 31%.