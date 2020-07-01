Карантин в Киеве могут снова ослабить уже 8 июля. Если текущая тенденция к заболеваемости сохранится, ограничения смогут пересмотреть.

Ослабление карантина в Киеве: когда ждать

В Госпотребслужбе заявляют, что через неделю Киев будет соответствовать нормам Минздрава, заявил глава службы Олег Рубан, пишет "РБК-Украина".

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По его словам, те показатели, которые сейчас фиксируются в столице, не связаны с резким скачком заболеваемости или отдельными вспышками.

В целом ситуация стабильная. Статистика связана с улучшением диагностики коронавируса и выявлением большего количества контактных лиц,

– заявил Рубан.

И добавил, что количество людей, которых ежедневно госпитализируют, также стабильно – от 5 до 25 больных.

При сохранении текущей динамики тестирования Киев может быть готов к ослаблению карантина до 8 июля.

Если тенденция сохранится, то на следующей комиссии ТЭБ и НС может быть (решение об ослаблении карантина – 24 канал), как раз через неделю, в среду (8 июля – 24 канал),

– прогнозирует глава службы.

К слову, 1 июля в Киеве усилили карантин.

Новые ограничения в столице

ограничили время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в частности кинотеатров) – до 22.00;

зато проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера разрешено с 22.00.

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