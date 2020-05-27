Когда в Киеве возобновят работу ТРЦ и гостиницы: Кличко назвал дату

С субботы, 30 мая, в Киеве возобновляют работу торгово-развлекательные центры. Также снова могут заработать отели. Правда, хостелы и в дальнейшем остаются закрытыми.

Восстановление работы ТРЦ и отелей в Киеве: подробности

Соответствующее решение приняла столичная Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Киеве. Об этом во время видеобрифинга 27 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, хотя и ТРЦ откроют, но это не касается развлекательных зон.

Также с 30 мая могут возобновить работу и гостиницы. Однако хостелы будут оставаться закрытыми.

Кличко отметил, что для отелей прописаны четкие требования, которых они должны придерживаться.

Говорится прежде всего о:

темпратурном скрининге сотрудников и клиентов,

масочном режиме (вне номеров).

Кроме того, если посетители захотят выйти в вестибюль, то можно одновременно находиться не более чем 1 человеку на 10 квадратных метров площади.

Кличко добавил, что рестораны в гостиницах пока будут работать:

на вынос,

на обслуживание.

Решение о возобновлении работы в Киеве ресторанов и кафе Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно.

Ранее Кличко говорил, что крупные ТРЦ нужно открывать только после возобновления работы метро. Ведь большинство людей добираются на работу именно общественным транспортом. Кроме того, открытию ТРЦ должна способствовать и эпидситуация.

Добавим! С субботы 23 мая в столице снова начало ездить метро.

Кличко подчеркнул, что ТРЦ смогут возобновить работу только в случае благоприятной эпидемиологической ситуации. Виталий Кличко второй раз написал обращение к Кабмину с просьбой открыть метро. Вопрос об открытии торговых центров будет следующим этапом ослабления.

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Почему сегодня нельзя открыть развлекательные зоны и фуд-корты в ТРЦ

По словам министра здравоохранения Масима Степанова, именно в развлекательных зонах и на фуд-кортах происходит большое скопление людей, и поэтому трудно будет контролировать соблюдение противоэпидемических норм.

В итоге это будет способствовать:

распространению коронавируса,



сведет на нет результаты многих предыдущих карантинных ограничений.

Степанов добавил, как только эпидемиологическая ситуация позволит, никто не будет затягивать с открытием этих площадок.

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По состоянию на 23 мая в Украине подтвердили 21 905 случаев COVID-19. Выздороветь за время эпидемии удалось 7 995 лицам. Правда, 658 пациентов, к сожалению, умерли.

Относительно Киева, то в столице заболели на коронавирус 2 739 человек, 442 человека выздоровели, а 64 пациента умерли от осложнений, вызванных болезнью.