Постановление в парламент подали нардепы от "Слуги народа". Так, выборы мэра могут состояться через 5 месяцев.

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Почему в Кривом Роге нужны внеочередные выборы

15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в его доме в селе Вольное Днепропетровской области. На его теле обнаружили огнестрельное ранение, а около политика лежало ружье.

Правоохранители уже обнародовали результаты расследования смерти главы города. Согласно им, Павлова не убивали. Основные версии – самоубийство, связанное с выполнением служебных обязанностей городского головы, или доведение до самоубийства.

Город возглавляет Юрий Вилкул

Сперва обязанности мэра перенял его секретарь "слуга народа" Александр Котляр. Однако он решил сложить свои полномочия. Тогда в политсиле такие действия коллеги назвали "предательством". Мол, тот ни с кем не посоветовался, когда одобрил такое решение.

После того, временным мэром Кривого Рога назначили бывшего городского голову Юрия Вилкула. Его кандидатуру поддержали 32 депутата, против были – 10. 9 сентября Вилкул обратился в Верховную Раду с просьбой назначить в городе дату выборов. "До этого момента, как и доверили мне депутаты, я буду исполнять обязанности городского головы", – подчеркнул политик.