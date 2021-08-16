Глава фракции "Слуга народа" Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов заявила, что внеочередные выборы в Украине можно проводить в конце октября или в конце марта. Это регламентирует Избирательный кодекс.

Заметьте Карабин, жена на море и видео из соцсетей: главное о смерти Константина Павлова

По словам Кравчук, эта процедура имеет определенную продолжительность. Именно поэтому ближайшее время – конец марта 2022 года.

Гибель Константина Павлова: главное

Тело мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли в селе Свободное Днепропетровской области. Причиной смерти стало огнестрельное ранение.

Возле тела политика нашли карабин. Правоохранители уже подтвердили, что мэру принадлежало охотничье ружье.

Пока полиция прорабатывает такие возможные варианты трагедии: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Кроме того, будут прорабатывать вариант доведения до самоубийства.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибшего. Президент подчеркнул, что будет держать дело Павлова на личном контроле.

Обратите внимание! В сети опубликовали видео последних минут жизни политика. Полиция отказалась комментировать кадры. Правоохранители заявили, что не знают, как видео оказалось в социальных сетях.