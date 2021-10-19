Однако коммунальщики уверяют, что сети уже готовы к обогреву. Об этом 18 октября сообщила директор предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

Ранее В нескольких регионах Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за цен на газ: где именно

Где будут включать скорее

Отопление начнут включать, когда несколько дней среднесуточная температура будет ниже 8 градусов. По словам чиновницы, их коммунальное предприятие уже заключило договор с компанией "Нафтогаз Трейдинг".

Со стороны нашего предприятия нет никаких препятствий к включению отопления в городе. Есть два вопроса – снятие ареста со счетов НАК “Нафтогаз Украины” – сейчас по стране 50 предприятий, у которых заблокированы счета. И второй вопрос – это наличие самого газа,

– сказала Познякова.



Анна Познякова в кабинете / Фото "Думская"

Также чиновница добавила, что могут скорее включить отопление в медучреждениях. Это же распространяется и на детские сады города. Чиновница акцентировала на том, что быстрее начнут обогрев учреждения, которые имеют собственные котельные.