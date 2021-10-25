О готовности к началу обогрева домов рассказал вице-мэр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Жеман. Он это сделал на заседании в горсовете Одессы, которое состоялось 25 октября.

Другие города В Украине начинается отопительный сезон 2021 – 2022: когда и где включат тепло

Также готовы медучреждения

По словам чиновника, подготовку завершили и в теплоэлектроцентрали, и в коммунальном предприятии "Теплоснабжение города Одесса". Также уже готовы к запуску все муниципальные котельные города.

Также Жеман заявил, что 9 Одесских медучреждений полностью готовы к отопительному сезону. Также 9 одесских медучреждений, в которых установлены автономные котельные, подали договоры на поставку газа в "Нафтогаз".

Что говорили раньше

18 октября директор предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова сказала, что отопление начнут включать, когда среднесуточная температура несколько дней будет ниже 8 градусов.

Чиновница говорила, что скорее всего включить могут отопление в медучреждениях и детских садах города. Однако точные даты тогда еще не сообщали.