Сначала отопление получат больницы и поликлиники. А также – учреждения дошкольного и общего среднего образования.
Заметьте Правительство запретило отключать тепло до конца отопительного сезона
Во время следующего этапа отопление начнут пускать в жилые многоквартирные дома.
Одесский городской голова уже подписал соответствующий указ.
Такую позднюю дату выбрали потому, что раньше была слишком высокая среднесуточная температура. Вице-премьер по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Жеман сообщил о полной готовности к началу обогрева домов.
Заявление "Теплоснабжение города Одессы"
- Директор предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова ранее рассказывала: отопление включат, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней будет ниже, чем 8 градусов.
- Чиновница также сообщила, что "со стороны нашего предприятия нет никаких препятствий к включению отопления в городе".
- В то же время Позднякова подчеркнула, что есть 2 вопроса. Речь идет о "снятии ареста со счетов НАК "Нафтогаз Украины" – сейчас по стране 50 предприятий, у которых заблокированы счета, и второй вопрос – это наличие самого газа".