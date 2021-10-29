Когда в Одессе стартует отопительный сезон: дату утвердили

Отопительный сезон в Одессе стартует в понедельник, 1 ноября. Местных жителей предупредили, что включение систем теплоснабжения будут осуществлять поэтапно.

Сначала отопление получат больницы и поликлиники. А также – учреждения дошкольного и общего среднего образования.

Заметьте Правительство запретило отключать тепло до конца отопительного сезона

Во время следующего этапа отопление начнут пускать в жилые многоквартирные дома.

Одесский городской голова уже подписал соответствующий указ.

Такую позднюю дату выбрали потому, что раньше была слишком высокая среднесуточная температура. Вице-премьер по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Жеман сообщил о полной готовности к началу обогрева домов.

Заявление "Теплоснабжение города Одессы"