Некоторые города уже отпраздновали свой день рождения, но из-за пандемии никаких массовых мероприятий не было. Остались еще и те города, которые будут праздновать аж в сентябре, и, возможно, им удастся устроить какие-то концерты с определенными ограничениями.

24 канал собрал даты, когда города будут отмечать День города. Как именно будет проходить празднование – неизвестно.

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В мае День города отметили:

Львов – 4 мая;

Ивано-Франковск – 7 мая;

Киев 31 мая.

​В июне и августе будут праздновать:

Симферополь – 7 июня;

Черкассы – 7 июня;

Севастополь – 14 июня;

Луцк – 23 августа;

Харьков – 23 августа;

Тернополь – 28 августа;

Донецк – 30 августа;

Ровно – 30 августа;

​В сентябре и октябре День города будут отмечать такие города Украины:

Одесса – 2 сентября;

Сумы – 2 сентября;

Винница, Житомир, Луганск и Николаев – 12 сентября;

Днепр – 13 сентября;

Кропивницкий и Херсон – 19 сентября;

Чернигов – 21 сентября;

Полтава – 23 сентября;

Хмельницкий – 26 сентября;

Запорожье – 3 октября;

Черновцы – 3 октября;

Ужгород – 4 октября.