Когда празднуют День города большие города Украины: список
Некоторые города уже отпраздновали свой день рождения, но из-за пандемии никаких массовых мероприятий не было. Остались еще и те города, которые будут праздновать аж в сентябре, и, возможно, им удастся устроить какие-то концерты с определенными ограничениями.
24 канал собрал даты, когда города будут отмечать День города. Как именно будет проходить празднование – неизвестно.
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В мае День города отметили:
- Львов – 4 мая;
- Ивано-Франковск – 7 мая;
- Киев 31 мая.
В июне и августе будут праздновать:
- Симферополь – 7 июня;
- Черкассы – 7 июня;
- Севастополь – 14 июня;
- Луцк – 23 августа;
- Харьков – 23 августа;
- Тернополь – 28 августа;
- Донецк – 30 августа;
- Ровно – 30 августа;
В сентябре и октябре День города будут отмечать такие города Украины:
- Одесса – 2 сентября;
- Сумы – 2 сентября;
- Винница, Житомир, Луганск и Николаев – 12 сентября;
- Днепр – 13 сентября;
- Кропивницкий и Херсон – 19 сентября;
- Чернигов – 21 сентября;
- Полтава – 23 сентября;
- Хмельницкий – 26 сентября;
- Запорожье – 3 октября;
- Черновцы – 3 октября;
- Ужгород – 4 октября.