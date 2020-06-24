Когда на Западе Украины прекратятся дожди: ответ синоптиков
Запад страдает от последствий непогоды, которая в течение нескольких дней бушует в Украине. Однако уже сегодня, 24 июня, погода улучшится, а интенсивность осадков – уменьшится.
Когда же мощные ливни в конце концов прекратятся – об этом руководитель отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал в комментарии ТСН.
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Он отметил, что таких сильных осадков, которые фиксировали накануне, в частности в Карпатах, уже не будет. А на выходные (27 – 28 июня) для западных областей прогнозируют уже обычные летние дожди.
Билык также рассказал о причинах непогоды. Вся Украина находится в малоградиентном поле пониженного давления, которое сопровождается дождями. Однако над Западом стоит малоподвижный атмосферный фронт. Именно поэтому осадков там – больше.
Непогода на Западе Украины: основное
- 24 июня в западных регионах Украины ожидают пик дождей. В связи с этим объявлен "красный" уровень опасности.
- Ожидается, что на Буковине вода в реке Прут может достичь максимальных показателей – больше 7 метров. 23 июня вода поднялась на 4 метра, спасатели сообщают про полтысячи подтопленных частных домов.
- В Черновцах поплыли улицы, от газоснабжения отключили около 1000 абонентов.
- Из-за непогоды синоптики объявили штормовое предупреждение II уровня опасности и на Львовщине. Там вследствие непогоды затопило населенные пункты в трех районах.
- На Ивано-Франковщине подтоплены более 160 населенных пунктов, были эвакуированы почти 300 человек.
- Вода в этих регионах прорывает дамбы, смывает дороги и разрушает мосты. Для преодоления этих последствий на Западную Украину направили дополнительные силы и авиацию.
- Туда же отправились премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ГСЧС и командующий Нацгвардии. Правоохранители будут охранять дома от мародерства.