Запад страдает от последствий непогоды, которая в течение нескольких дней бушует в Украине. Однако уже сегодня, 24 июня, погода улучшится, а интенсивность осадков – уменьшится.

Когда же мощные ливни в конце концов прекратятся – об этом руководитель отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал в комментарии ТСН.

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Он отметил, что таких сильных осадков, которые фиксировали накануне, в частности в Карпатах, уже не будет. А на выходные (27 – 28 июня) для западных областей прогнозируют уже обычные летние дожди.

Билык также рассказал о причинах непогоды. Вся Украина находится в малоградиентном поле пониженного давления, которое сопровождается дождями. Однако над Западом стоит малоподвижный атмосферный фронт. Именно поэтому осадков там – больше.

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