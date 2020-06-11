Рассмотрение меры пресечения для активиста Сергея Стерненко назначили на 14 часов 12 июня. Активиста подозревают в умышленном убийстве.

Вопрос о мере пресечения будет рассматривать Шевченковский районный суд города Киева. Об этом сам Сергей Стерненко рассказал в своем телеграмм-канале.

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Заседание по избранию мне меры пресечения завтра в 14. Судья Бугиль. Очень нужной будет ваша поддержка,

– заявил активист.

В комментариях под постом напомнили, что именно этот судья избирал меру пресечения для Вадима Титушко. Именно по фамилии последнего в СМИ во время Революции Достоинства называли "титушек" – спортивных парней, которые за деньги устраивали провокации.

В 2013 году Вадима Титушко обвиняли в избиении журналистов, но судья Владимир Бугиль отпустил его под залог в менее чем 23 тысячи гривен.

К слову, активисты уже готовят акцию в поддержку Сергею Стерненко. В 14 часов 12 июня они собираются под Шевченковским райсудом с акцией, имеющей лаконичное название "Свободу Сергею Стерненко".

Дело Сергея Стерненко: коротко

Оно касается неудачного покушения на активиста. В 2018 году на него напали двое мужчин, но во время самозащиты Стерненко смертельно ранил одного из них. Другой – скрылся с места инцидента.

Теперь Сергея Стерненко вызывают в Службу безопасности Украины, где планируют вручить подозрение. 9 июня он не пришел в СБУ, поэтому суд разрешил привести его принудительно.