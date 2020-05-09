Когда ты нападешь на Авакова – Саакашвили рассказал о конфликте с министром

Новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что у него был конфликт с системой, а не с Арсеном Аваковым.

Об этом Михеил Саакашвили рассказал в интервью в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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"Я не знаю как считает Аваков, что у него может и был личный конфликт со мной, но у меня был конфликт с системой. И там было много личностей, не только Аваков, но он был их фронтменом. Он там их защищал. Но это не была стычка с ним или проблемы с ним", – пояснил Саакашвили.

Он вспомнил, что его команда в Одессе начала уголовное дело через одесскую прокуратуру в отношении Одесского припортового завода и других вещей, которые задели как раз всю команду. Это были люди с орбиты Яценюка, и "Народный фронт", и многие другие. По его мнению, Яценюк точно не был главным лидером этой системы, там было очень много новых личностей воздействия.

Когда я вернулся в Украину, каждый второй вопрос был "Когда ты нападешь на Авакова?",

– вспомнил Михаил Саакашвили.

"Это не моя функция. Я не хочу быть в центре конфликтов. Я хочу результатов. Сейчас в Украину приходит очень большая волна кризиса. Я надеюсь, что в ближайшем будущем карантин можно прекратить", – добавил Саакашвили.

Первую часть интервью с Михаилом Саакашвили – читайте здесь.

Смотрите полное видео программы "Перекрестный допрос":

Что известно о назначении Михеила Саакашвили?

Деятельность Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала