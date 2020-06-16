Недавно Украина и МВФ договорились о новой программе кредитования на 5 миллиардов долларов. В правительстве это объяснили необходимостью на фоне пандемии коронавируса и мирового финансового кризиса. Впрочем министр финансов Сергей Марченко надеется, что уже к концу 2022 года Украина сможет обойтись без кредитов Фонда.

Свой прогноз относительно того, когда Украина выйдет из частичной финансовой зависимости от МВФ, Марченко озвучил в эфире проекта "Свобода слова", сообщает 24 канал.

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Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, то есть уже в 2022 году сказать, что мы получили в бюджет ноль кредитов от Международного валютного фонда,

– заявил министр финансов.

Относительно того, какими путями правительство собирается получать средства вместо траншей МВФ, он назвал детенизацию бизнеса, увеличение доходов госбюджета, увеличение эффективности расходов и повышение кредитного рейтинга Украины.

История сотрудничества Украины и МВФ: коротко

Украина стала членом Международного валютного фонда еще в далеком 1992 году. Первые займы Фонд предоставил нашему государству в 1994 – 1995 годах. Тогда их сумма составила 700 миллионов долларов.

Впоследствии сотрудничество стало системным, а транши – миллиардными. Третий президент Виктор Ющенко пытался отказаться от кредитного сотрудничества, но в 2008 году к нему вернулись на фоне мирового кризиса.