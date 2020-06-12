Когда Украина полноценно выйдет из кризиса: прогноз МВФ
Международный валютный фонд прогнозирует, что для восстановления украинской экономики после кризиса уйдет не один год. В общем это может затянуться до 2023, а то и 2024 года.
Прогнозом МВФ по восстановлению Украины от последствий экономического кризиса поделилось издание Bloomberg.
К слову МВФ обнародовал меморандум с Украиной: какие обязательства берет на себя правительство – документ
Темп экономического роста будет увеличиваться постепенно в течение последующих лет до примерно 4%. Еще больше он увеличится, если Украина достигнет дальнейшего прогресса в имплементации структурных реформ,
– отмечает Валютный фонд.
Поэтому с такими темпами украинская экономика сможет достичь докризисного уровня лишь в 2023 – 2024 годах. В то же время МВФ отметил, что риски коронавируса сохраняются до сих пор, а правительство Украины имеет ограниченное фискальное пространство.
В своем прогнозе Международный валютный фонд уже учел, что Украина получит деньги от самого Фонда, Всемирного банка и Европейского Союза.
Какую помощь Украина получит от западных партнеров:
- Международный валютный фонд – 5,5 миллиарда долларов, из которых 2,1 миллиарда уже поступили;
- Всемирный банк – 1 миллиард долларов;
- Евросоюз – 1,2 миллиарда долларов, из которых 500 миллионов уже поступили.