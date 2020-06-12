Международный валютный фонд прогнозирует, что для восстановления украинской экономики после кризиса уйдет не один год. В общем это может затянуться до 2023, а то и 2024 года.

Прогнозом МВФ по восстановлению Украины от последствий экономического кризиса поделилось издание Bloomberg.

К слову МВФ обнародовал меморандум с Украиной: какие обязательства берет на себя правительство – документ

Темп экономического роста будет увеличиваться постепенно в течение последующих лет до примерно 4%. Еще больше он увеличится, если Украина достигнет дальнейшего прогресса в имплементации структурных реформ,

– отмечает Валютный фонд.

Поэтому с такими темпами украинская экономика сможет достичь докризисного уровня лишь в 2023 – 2024 годах. В то же время МВФ отметил, что риски коронавируса сохраняются до сих пор, а правительство Украины имеет ограниченное фискальное пространство.

В своем прогнозе Международный валютный фонд уже учел, что Украина получит деньги от самого Фонда, Всемирного банка и Европейского Союза.

Какую помощь Украина получит от западных партнеров: