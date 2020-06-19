Когда Украина получит новый транш от МВФ
Украине поступил первый транш от МВФ в рамках новой кредитной программы 12 июня, его размер составил 2,1 миллиарда долларов. Международный валютный фонд займется вопросом следующего транша в сентябре.
Директор пресc-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что в сентябре МВФ рассмотрит выполнение Украиной программы Stand By, а уже после этого будет принято решение о выделении следующего транша, сообщает Укринформ.
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По словам Джерри Райса, сейчас сложно точно назвать дату, когда состоится первый пересмотр программы Stand-By, однако ожидают, что это будет сентябрь.
Директор пресс-офиса МВФ отметил, что текущая программа фонда должна помочь Украине преодолеть последствия пандемии коронавируса и создать условия для возврата Украины к экономическому росту.
Что известно о программе сотрудничества Украины с МВФ: кратко
- 21 мая МВФ и Украина окончательно договорились о новой программе кредитования Stand-By Arrangement (SBA).
- 9 июня в МВФ приняли решение о выделении Украине 5 миллиардов долларов по новой 18-месячной программе финансирования. Деньги должны пойти на борьбу с последствиями коронавируса.
- Миссия МВФ приедет в Украину в июле – августе.
- Украина полностью получила уже 2,1 миллиарда долларов первого транша от МВФ – первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 миллиарда долларов.