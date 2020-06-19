Украине поступил первый транш от МВФ в рамках новой кредитной программы 12 июня, его размер составил 2,1 миллиарда долларов. Международный валютный фонд займется вопросом следующего транша в сентябре.

Директор пресc-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что в сентябре МВФ рассмотрит выполнение Украиной программы Stand By, а уже после этого будет принято решение о выделении следующего транша, сообщает Укринформ.

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По словам Джерри Райса, сейчас сложно точно назвать дату, когда состоится первый пересмотр программы Stand-By, однако ожидают, что это будет сентябрь.

Условия, которые должна выполнить Украина для нового транша, – читайте по ссылке.

Директор пресс-офиса МВФ отметил, что текущая программа фонда должна помочь Украине преодолеть последствия пандемии коронавируса и создать условия для возврата Украины к экономическому росту.

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