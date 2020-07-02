Украина сможет получить миллиардный кредит от ЕС при условии независимости НБУ
Украина должна получить 1,2 миллиарда евро кредита от ЕС. Однако в Евросоюзе отметили, что это возможно только при условии независимости Нацбанка.
В ЕС отметили требование независимости НБУ
Такие требования ЕС по макрофинансовой помощи Украине озвучили в Еврокомиссии. Об этом сообщает DW.
К теме Реакция ЕС на отставку Смолия: Это – тревожный сигнал
Переговоры о конкретных политических мероприятиях в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины продолжаются. В проекте меморандума о взаимопонимании, который сейчас согласовывают, содержится общее требование преданности украинской власти независимости центрального банка,
– заявили в Еврокомиссии.
Европейский союз предоставляет макрофинансовую помощи тем странам, которые имеют действующую программу с МВФ. А основным требованием всех программ Международного валютного фонда является именно независимость регулятора.
Поэтому теперь в Брюсселе ждут оценку МВФ относительно событий вокруг Нацбанка в Украине.
Первый транш кредита – 600 миллионов евро
Отметим, что в мае Евросоюз утвердил программу кредита Украине в размере 1,2 миллиарда евро. Эти деньги должны направить на противодействие коронавирусному кризису. Сейчас Еврокомиссия проводит переговоры с правительством относительно меморандума. После подписания этого документа украинская сторона сможет получить первый транш – 600 миллионов в европейской валюте.
Реакция ЕС на отставку главы НБУ Смолия
- В Евросоюзе отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия назвали тревожным сигналом.
- В Брюсселе отметили, что Нацбанк должен продемонстрировать свою независимость.
- В ЕС считают, что в последние годы НБУ сделал смелые и очень необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности государства и содействия устойчивому восстановлению экономики.
Коротко об отставке Якова Смолия
- Яков Смолий вечером 1 июля подал в отставку с должности главы Национального банка Украины. Хотя ранее заявлял, что намерен оставаться на посту главы до конца своей каденции – 2025 года.
- Причиной отставки Смолий назвал систематическое политическое давление на руководство НБУ.
- Вероятно, Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке 3 июля. Сейчас соответствующий парламентский комитет уже согласовал увольнение Смолия.