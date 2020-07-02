Украина должна получить 1,2 миллиарда евро кредита от ЕС. Однако в Евросоюзе отметили, что это возможно только при условии независимости Нацбанка.

В ЕС отметили требование независимости НБУ

Такие требования ЕС по макрофинансовой помощи Украине озвучили в Еврокомиссии. Об этом сообщает DW.

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Переговоры о конкретных политических мероприятиях в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины продолжаются. В проекте меморандума о взаимопонимании, который сейчас согласовывают, содержится общее требование преданности украинской власти независимости центрального банка,

– заявили в Еврокомиссии.

Европейский союз предоставляет макрофинансовую помощи тем странам, которые имеют действующую программу с МВФ. А основным требованием всех программ Международного валютного фонда является именно независимость регулятора.

Поэтому теперь в Брюсселе ждут оценку МВФ относительно событий вокруг Нацбанка в Украине.

Первый транш кредита – 600 миллионов евро

Отметим, что в мае Евросоюз утвердил программу кредита Украине в размере 1,2 миллиарда евро. Эти деньги должны направить на противодействие коронавирусному кризису. Сейчас Еврокомиссия проводит переговоры с правительством относительно меморандума. После подписания этого документа украинская сторона сможет получить первый транш – 600 миллионов в европейской валюте.

Реакция ЕС на отставку главы НБУ Смолия

В Евросоюзе отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия назвали тревожным сигналом .

. В Брюсселе отметили, что Нацбанк должен продемонстрировать свою независимость.

В ЕС считают, что в последние годы НБУ сделал смелые и очень необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности государства и содействия устойчивому восстановлению экономики.

Коротко об отставке Якова Смолия