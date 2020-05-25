В Киеве после испытаний возобновляют подачу горячей воды: список районов

25 мая после гидравлических испытаний теплосетей Киевтеплоэнерго возобновляет поставки горячей воды. Ее, после двух недель отсутствия, вернут в дома ряда крупных жилых районов Киева.

Горячая вода вернется в целом в 2,6 тысячи многоэтажных домов, а это 20% жилого фонда Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Киевтеплоэнерго.

Ранее Кличко объяснил, почему отключают горячую воду в Киеве: Это не прихоть, а необходимость

Кому возобновят подачу горячей воды: районы

Троещина,

Виноградарь,

Воскресенка,

Лесной массив

Минский массив,

Оболонь

Отрадное.

Испытания тепловых сетей необходимы для обеспечения надежности системы теплоснабжения Киева в отопительный сезон. Мы выявляем слабые места трубопроводов, ремонтируем и заменяем проблемные участки, чтобы минимизировать вероятность аварийных отключений тепла зимой,

– рассказал директор подразделения Киевтеплоэнерго "Киевские тепловые сети" Василий Деревицкий.

Испытания в этом году начались позже, чем обычно, из-за карантина. Первый этап испытаний "Киевтеплоэнерго" начало одновременно с ослаблением карантина – 12 мая.

Совсем недавно – 19 мая – началась вторая волна испытания теплосетей. Какие районы Киева она задела, читайте по ссылке.

Акцентируем внимание. Ежегодно гидравлические испытания в Киеве затягиваются на несколько месяцев. Например, так было в прошлом году: испытания затянулись аж на 4 месяца – с апреля до августа. Много жителей столицы на все лето остались без горячей воды. К тому же, аварий избежать не удалось: гейзеры раз за разом заливали улицы Киева кипятком.