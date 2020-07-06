Когда "выздоровеет" мировая экономика: эксперты заявили о крайне неутешительных прогнозах
Восстановление мировой экономики после мощного падения вследствие пандемии точно невозможно до конца года. В то же время полное "выздоровление" под большим вопросом и в следующем 2021 году.
У 2021 році перспективи відновлення економіки залежатимуть від того, які процеси відбуваються зараз. Таку оцінку оприлюднило агентство Bloomberg.
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Які прогнози провідних економістів щодо кінця коронавірусної кризи
- Чимало фахівців прогнозували економічне зростання ще цього року, однак прогнози наразі невтішні. Хоча окремі показники виробничої діяльності трохи покращуються, але надія на V-подібне відновлення економіки розвіюється. Незважаючи на масштабні стимулюючі заходи, прийняті в умовах пандемії, світ переживає найбільшу економічну кризу з часів Великої депресії.
- Глава Федерального резервного банку Річмонда Томас Баркін, зокрема, порівняв нинішню траєкторію, по якій рухається економіка, зі спуском на ліфті перед підйомом пішки.
- Головна економістка Світового банку Кармен Рейнхарт зазначила, що необхідно відрізняти відскік і відновлення економіки.
- Чимало залежатиме від подальшого поширення коронавірусу і розробки вакцини. Навіть в тих країнах, де епідемію вдалося взяти під контроль, часто виникають нові спалахи.
Справжнє відновлення означає, що ви такі ж заможні, якими були до кризи. Я вважаю, що ми далекі від цього,
– стверджує фахівчиня.
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Прогнози міжнародних організацій
- За оцінкою Міжнародного валютного фонду (МВФ), до кінця року доходи на душу населення знизяться в 170 країнах світу – це 90% від загальної кількості. У січні МВФ прогнозував, що 160 країн продемонструють зростання економіки і доходів населення.
- При цьому до кінця 2021 року світовий ВВП, швидше за все, буде нижчим, ніж наприкінці 2019 року, вважають економісти HSBC Holdings Plc.
- Глава ФРС Джером Пауелл раніше попереджав про значну невизначеність щодо відновлення економіки США. Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард заявляла, що економічне відновлення буде "стриманим".
- Водночас деякі інвестори та аналітики ще розраховують на V-подібне відновлення. Економісти Morgan Stanley зберігають свій прогноз, відзначаючи позитивні економічні дані в США та Європі. Аналітики Goldman Sachs погіршили прогнози для економіки США в цьому кварталі, але очікують покращення ситуації в вересні.
- Країни, що розвиваються більше не будуть двигуном світового економічного зростання. За прогнозом Світового банку, їх ВВП знизиться на 2,5% – це найгірший показник з початку спостережень в 1960 році.
- Наслідки кризи для ринку праці також буде неможливо подолати в другій половині 2020 року навіть при оптимістичному сценарії, прогнозує Міжнародна організація праці. Там кажуть, що в другому кварталі кількість відпрацьованих годин була на 14% нижче, ніж до спалаху коронавірусу.
- Bloomberg зазначає, що можливості держпідтримки, яка вже досягла 11 трильйонів, будуть обмежені через рекордний рівень заборгованості.
Що таке ВВП і що від нього залежить?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших.
Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.
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