В Министерстве инфраструктуры уже объявили тендер на строительство нового аэропорта на Закарпатье. Об этом сообщил министр Владислав Криклий.
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Что известно о запуске аэропортов
Также с июня ожидаем возобновления полетов из аэропорта "Ужгород",
– сообщил министр.
По словам Криклия, название нового аэропорта будут определять с закарпатцами вместе. Сейчас также согласовывают конечную локацию аэропорта.
Объявили тендер на разработку проектной документации и ее экспертизы на строительство аэродрома нового аэропорта в Закарпатском регионе,
– рассказал Криклий.
К тому же министр рассказал, что аэродром должны создать с двумя курсами посадки и без захода на территорию соседних государств.
Детали от министра о строительстве других аэропортов в Украине
- В Днепре продолжается строительство терминалов и подготовительные работы по строительству полосы.
- В Одессе строительство 1 очереди нового аэродрома завершено. Только его должна проверить Госавиаслужба Украины и должна состояться сертификация для возможности осуществления полетов.
- В Херсоне проектно-сметная документация готова и представлена на государственную экспертизу, устанавливают светло-сигнальное оборудование. До конца года планируется завершить реконструкцию полосы.
- В Ровно разрабатывают проектную документацию для установки средств навигации и посадки, а также касательно периметров ограждения. К концу года планируют завершить реконструкцию периметров ограждения и установить радиотехническое оборудование.
Коротко об аэропортах на Закарпатье
- 24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали двустороннее соглашение о восстановлении полноценной работы аэропорта "Ужгород". Благодаря этому Закарпатье соединится авиасообщением с другими регионами и с заграницей.
- Особенность аэропорта "Ужгород" в том, что при посадке и взлете самолетов нужно использовать воздушное пространство Словакии.
- Предварительно сообщали, что новый аэропорт на Закарпатье построят возле Мукачево. Подробнее о строительстве аэропорта можно прочитать по ссылке.