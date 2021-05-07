В Министерстве инфраструктуры уже объявили тендер на строительство нового аэропорта на Закарпатье. Об этом сообщил министр Владислав Криклий.

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Что известно о запуске аэропортов

Также с июня ожидаем возобновления полетов из аэропорта "Ужгород",

– сообщил министр.

По словам Криклия, название нового аэропорта будут определять с закарпатцами вместе. Сейчас также согласовывают конечную локацию аэропорта.

Объявили тендер на разработку проектной документации и ее экспертизы на строительство аэродрома нового аэропорта в Закарпатском регионе,

– рассказал Криклий.

К тому же министр рассказал, что аэродром должны создать с двумя курсами посадки и без захода на территорию соседних государств.

Детали от министра о строительстве других аэропортов в Украине

В Днепре продолжается строительство терминалов и подготовительные работы по строительству полосы.

В Одессе строительство 1 очереди нового аэродрома завершено. Только его должна проверить Госавиаслужба Украины и должна состояться сертификация для возможности осуществления полетов.

В Херсоне проектно-сметная документация готова и представлена ​​на государственную экспертизу, устанавливают светло-сигнальное оборудование. До конца года планируется завершить реконструкцию полосы.

В Ровно разрабатывают проектную документацию для установки средств навигации и посадки, а также касательно периметров ограждения. К концу года планируют завершить реконструкцию периметров ограждения и установить радиотехническое оборудование.

Коротко об аэропортах на Закарпатье