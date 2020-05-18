Когда в Киеве откроют ТРЦ: объяснение Кличко

Виталий Кличко заявил, что 22 мая в Киеве начнется следующий этап ослабления карантина. Поэтому в случае, если количество новых больных COVID-19 в столице не увеличится, то открытие ТРЦ будет следующим этапом ослабления ограничений.

Когда в Киеве откроют ТРЦ

Кличко отметил, что крупные ТРЦ нужно открывать только после возобновления работы метро. Ведь большинство людей добираются на работу именно общественным транспортом. Об этом мэр Киева сказал во время онлайн-брифинга, передает 24 канал.

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Кличко подчеркнул, что ТРЦ смогут возобновить работу только в случае благоприятной эпидемиологической ситуации. Виталий Кличко отметил, что ждет ответа от правительства по открытию метрополитена. Вопрос об открытии торговых центров будет следующим этапом ослабления.

Важно! По состоянию на 18 мая в Киеве зарегистрировали 2 321 пациента с COVID-19. По показателям город Киев на втором месте по заболеваемости.

Второй этап ослабления карантина: что изменится

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Планируется восстановить работу наземного транспорта, сейчас активно увеличивают количество маршрутов.

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Когда в Киеве заработает общественный транспорт