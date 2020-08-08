Украинцы знают, на что способна политическая элита соседей и каковы имперские амбиции президента России. В этой статье анализируем то, как на РФ повлияли коронакризис и обнуление Путина.

Приятно смотреть на огромные потоки протестующих людей в Хабаровске. Способны таки россияне на бунт. История этого государства также напомнит, что нет ничего вечного, в конце концов Российская империя уже переживала падения не раз – революция 1917 года и распад СССР тому доказательство. На сайте 24 канала уделяли немало внимания событиям в Хабаровске.

Вот например одна статья Пока Москва спит: к чему приведут протесты в Хабаровске

Конечно, бунтом это назвать можно только в переносном смысле, но уже целый месяц хабаровчане не могут успокоиться. Количество протестующих не уменьшается. Акции носят мирный характер, и противостояния пока не наблюдается. А в Москве просто закрывают глаза на эти события. Это же так далеко от них – Хабаровск и Москву разделяют восемь тысяч километров.

Причиной протестов стал арест тамошнего губернатора Сергея Фургала, которого Путин закрыл в тюрьме, обвинив в убийствах 15-летней давности. Говорят, что кремлевскому карлику не понравилось, что в Хабаровском крае очень мало проголосовали за поправки в Конституцию, основная цель которых – обнуление сроков Путина. Теперь он может править в России до 2036 года.



Митинг в Хабаровске / Фото Picture Alliance/Tass

Чем все закончится на Дальнем Востоке, трудно спрогнозировать, но очевидно, что подобные недовольства будут возникать и в других регионах Российской Федерации. Причина простая – на фоне экономического кризиса россияне начинают обвинять центральную власть в бездействии, коррупции и узурпации власти.

По примеру Хабаровска ждем протестов в Москве, но там сейчас фиксируют только одиночные пикеты и немногочисленные протесты, которые подавляют очень жестко.

Насколько сильно ударила пандемия по России

На этот вопрос журналист сайта 24 канала попросил ответить российского экономиста и оппозиционного политика Владислава Иноземцева.

Пандемия ударила довольно сильно, но не так как в Европе. Сейчас падение наблюдается на уровне 8 – 10% ВВП. Это не катастрофа, но кризис будет только углубляться,

– сказал Иноземцев.

Эксперт отметил, что российскую экономику спасла ее примитивность. В этой стране меньшая доля предоставления услуг в экономике по сравнению с развитыми государствами. Производство в России тоже не сильно прекращалось.

Больше всего российская экономика пострадала от снижения экспорта сырья.

Иноземцев пишет в статье, которая называется "Обнуление" экономики и концепция "народ – новая нефть", что на начало июля цены на нефть восстановились до уровня, который обеспечивает сбалансированность российского бюджета. Однако экспорт российского сырья существенно снизился, упав в январе-мае в натуральном выражении более, чем на 15%.

Российский газ

Еще более драматично обстоят дела на газовом "фронте": сегодня цена при поставках в Европу опустилась ниже 100 долларов за 1 тыс. кубометров, а выручка "Газпрома" от экспорта в январе-мае сократилась на 53%. Некоторые страны практически прекратили импорт российского газа. Недавно запущенный газопровод "Голубой поток" в направлении Турции полностью простаивает уже около двух месяцев. Все это грозит не только снижением доходов федерального бюджета, но и повышением нагрузки на российскую экономику с точки зрения затрат и налогов.

Бензин дорожает

С февраля по июль средняя стоимость бензина А-95 на внутреннем рынке выросла на 6% при снижении цены на нефть Urals более чем на 20%. Это означает, что власть намерена компенсировать потери бюджета за счет поборов с населения.

Налоги влияют

То же самое относится и к налогам: несмотря на все обещания Владимира Путина, с начала года объявлено уже два повышения налогов: налог на доходы по вкладам и повышение НДФЛ с 13% до 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год. Не стоит сомневаться в том, что это только начало цепочки решений о новых налогах, сборах или штрафах, которые будут приниматься в рамках концепции "народ – новая нефть".

Прогнозируется, что Россия еще не скоро отойдет от коронакризиса. Европа и США больше пострадали, но они и восстановятся быстрее.

Согласно независимым опросам, за период кризиса около 20% россиян существенно сократили свои доходы, а почти половина населения (44,6%) в настоящее время живет меньше чем на 15 тысяч рублей в месяц на человека – это примерно 5,5 тысяч гривен.

Стоит сказать, что государство выделяет деньги на детей в период коронакризиса, и, учитывая то, что наибольшее количество бедного населения России – это семьи с детьми, это реальная помощь. Также выплачивают деньги тем, кто потерял работу.

Правда, такая инициатива была предложена на фоне референдума за обнуление Владимира Путина и будет действовать до конца года. А дальше уже и не нужно, ведь он получил, что хотел.

Поэтому у населения России сокращаются доходы, экспорт упал, и увеличилась необходимость расходования средств Фонда национального благосостояния для балансировки региональных бюджетов и внебюджетных фондов – все это создает крайне неблагоприятный фон для хозяйственного роста.

Учитывая все эти обстоятельства, я бы рискнул предположить, что после исторического обнуления президентских сроков "обнулится" и вся отечественная экономика,

– отмечает Иноземцев.

Нищая Россия

Но до голодных бунтов и революции еще далеко. Потому что россияне очень – странный народ: для них прозябание в условиях бездарного авторитаризма – естественное состояние, которое они могут терпеть долго. Поэтому Хабаровск это пока исключение, общая масса населения РФ к революции не готова.

"В России исторически сильный пиетет к "государству", которое очень сильно ассоциируется с "властью" – и серьезные изменения начинались только тогда, когда правители сами их разрешали. Сейчас подобной тенденции не прослеживается", – заключает оппозиционный к власти Путина Владислав Иноземцев.

"Власть" и "народ" сегодня образуют неразрывное единство из-за беспрецедентной криминализации всех сторон жизни общества. Большая часть собственности в стране приобретена и удерживается на шатких юридических основаниях.

Большинство экономических трансакций основаны не на законе, а на "понятиях". Коррупция – наиболее эффективное средство обеспечения интересов представителей любого социального слоя. Жить по закону одинаково необычно для верхов и низов.



Владимир Путин / Скриншот из его интервью для TASS

И такое положение вещей консервируют изменения в Конституцию. Владимир Путин и политическая элита, которая его окружает, не способны на изменения, их и так все устраивает, а поскольку эти люди получили, хоть и формально, от народа все, что им нужно, – карт-бланш на правление вплоть до 2036 года, то какой смысл им что-то еще делать для своего народа.

Не собираются россияне менять и свое отношение к Украине. Даже их оппозиционеры считают Крым российской территорией, а наш собеседник, Владислав Иноземцев, который выступает против Путина, на самом деле имеет схожие с ним убеждения.

Эпилог

Как выяснил автор статьи уже после беседы с Иноземцевым, в прошлом году он в блоге на Эхо Москвы высказывал антиукраинские тезисы, в частности ему нравится идея предоставления независимости так называемым "республикам" на Донбассе.

Поэтому Украине не стоит рассчитывать на то, что после падения режима Путина российская сторона изменит свои имперские амбиции, а к власти придут лидеры, которые признают оккупацию нашего государства.