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Когда будет горячая вода в Киеве и что для этого делать

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Когда в Киеве будет горячая вода?
Когда в Киеве будет горячая вода? / prm.ua

Практика отключения горячей воды в Киеве в летние месяцы давно стала привычной для жителей столицы. Но этим летом отсутствие горячей воды стало масштабной проблемой. И связана она не только с традиционными ремонтами труб.

Летом 2018 года треть киевлян оказалась в заложниках долгового спора между столичной мэрией, "Нафтогазом" под руководством Андрея Коболева и подконтрольной Ринату Ахметову компанией "Киевэнерго". Пока они решают, кто из них и кому должен деньги, жители столицы остаются без горячей воды и с перспективой остаться без тепла зимой.

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В том, что произошло, кто в этом виноват и что с этим делать разобрались журналисты 24 канала.

Везде ли в Киеве нет горячей воды?

Сейчас – не везде. Пока без горячей воды в Киеве остается около 3 тысяч домов (около трети от всей столицы). Но совсем скоро – после 1 августа – есть риск, что горячая вода исчезнет из всех столичных домов.

Компания "Киевэнерго", которая последние семь лет принадлежит Ринату Ахметову, управляла тепловым хозяйством Киева и поставляла горячую воду и отопление киевлянам с 2001 года. В конце апреля этого года срок действия соглашения с "Киевэнерго" закончился. Киевские власти решили его не продлевать. Официально – потому что "Киевэнерго" была неэффективной. Поэтому с 1 мая тепловые сети, тепловые пункты, котельные и счетчики отошли новосозданному коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вместе со мусоросжигательным заводом "Энергия" до августа останутся в управлении "Киевэнерго".

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ТЭЦ-5 поставляет горячую воду для жителей центра города, Русановки, Позняков, Березняков, Теремков, проспекта Лобановского, Чоколовки, части Печерска и Борщаговки. ТЭЦ-6 – для Троещины, Лесного, Северо-Броварского, Воскресенки, Виноградаря и части Оболони. Мусоросжигательный завод "Энергия" поставляет горячую воду нескольким сотням домов на Позняках.

Те дома, которые невозможно было подключить ни к ТЭЦ-5, ни к ТЭЦ-6, ни к "Энергии", обеспечивались горячей водой благодаря ряду котельных в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, части Оболонского, Дарницкого и Печерского районах. Сами эти котельные первыми были приняты на баланс и остановились.

Почему так произошло?

Если коротко – потому что "Киевэнерго" имел договор с "Нафтогазом" о газоснабжении, а "Киевтеплоэнерго" – нет. И заключать с ним договор "Нафтогаз" отказывается. Поэтому "Киевтеплоэнерго", который должен обеспечивать киевлянами тепло, горячую воду и свет, газа не получает.

Почему не получает? Здесь все запутанно, но попробуем объяснить максимально просто. Потому что "Нафтогаз" отказывается подписывать договоры на поставку газа с "Киевтеплоэнерго" из-за миллиардной задолженности компании Ахметова. Логика "Нафтогаза" такова: кто имеет активы, то и берет на себя погашение долгов. "Киевэнерго" завершила предыдущий отопительный сезон с более 5 миллиардов грн долгов перед "Нафтогазом". Когда управление тепловым хозяйством столицы перешло от "Киевэнерго" до "Киевтеплоэнерго", вместе с ним перешли и эти долги. И пока они не будут погашены, "Нафтогаз" отказывается заключать соглашение о газоснабжении в "Киевтеплоэнерго".

Действительно ли в отсутствии воды виноват Ахметов?

Частично. Разобраться в этом споре стороны пытаются в суде. Хозяйственный суд Киева не удовлетворил заявление энергокомпании "Киевэнерго" о замене должника на коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

Суд обязал компанию Ахметова оплатить "Нафтогазу" 170 миллионов гривен. Однако это решение горячую воду киевлянам не вернет. Ведь Ахметову присудили выплачивать только 4% долга, который "Нафтогаз" насчитал для его преемников. А монополист обещает дать топливо только после уплаты всей суммы – почти 5 миллиардов гривен. Потому что, напомним, в "Нафтогазе" настаивают, что вместе с имуществом "Киевэнерго" компания "Киевтеплоэнерго" получила и все долги.

Столичные власти тем временем отмечают, что такие требования "Нафтогаза" противоречат как Конституции Украины, так и нормам международного права. Они, как настаивают в КГГА, несправедливы в отношении общины Киева, ведь средствами жителей города Киева заставляют погасить долги, в том числе штрафы и пени, начисленные другой структуре. Городская власть требует вернуть газ на объекты теплогенерации, позволив возобновить поставки горячей воды киевлянам, и решать вопрос долгов без влияния на жизнедеятельность города. Вопрос конституционности требований "Нафтогаза" о признании "Киевтеплоэнерго" правопреемником долговых обязательств "Киевэнерго" решит Верховный Суд. Между тем, киевляне остаются заложниками этого спора.

Когда в Киев вернут горячую воду?

Пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная 24 каналу объяснила, что сейчас ответ на этот вопрос полностью зависит от того, проявит ли "Нафтогаз Украины" гибкость в переговорах со столичной властью на поставку газа.

Ситуация действительно очень серьезная. После 1 августа мы принимаем под свое управление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – крупнейшие в Украине ТЭЦ, которые занимаются выработкой тепловой и электрической энергии. Без газа они работать полноценно почти не будут. Мы мало того, что остаемся без тепловой энергии, то есть без горячей воды, мы еще подвергаем наш город на перебои и с электроэнергией,
– сказала Грамотная.

Что делать киевлянам?

Ждать и верить. К решению этого вопроса уже подключают всех, кого можно: народных депутатов, Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, представителей правительства, наблюдательный совет "Нафтогаза", премьер-министра, президента. Впрочем, пока стороны не выяснят, на чьи плечи лягут миллиардные долги, на наличие горячей воды жителям города лучше не рассчитывать.

Какие пути решения проблемы?

Один из возможных вариантов – реструктуризация долга "Киевэнерго" до 2021 года, что станет возможным только после согласования окончательной суммы задолженности.

Исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Андрей Чубик 24 каналу объяснил, что это – именно тот случай, когда руководство столицы и "Нафтогаз" должны объединить свои усилия в том, чтобы заставить компанию ДТЭК погасить задолженность, которая возникла за период их ответственности за теплоснабжение . Здесь, по его словам, также важным является приобщение представителей Секретариата КМУ с целью координации этой работы и информирования премьер-министра.

Этот прецедент может стать ценным примером того, как необходимо решать вопрос с ТЭК в пределах целой страны и не допустить финансовых потерь из стороны государственных компаний и государственного и местного бюджетов за недобросовестную работу частных арендаторов коммунального хозяйства,
– добавил он.

Автор: Евгения Мазур
Теги: Новости Украины Публикации Статьи Новости Киева Ринат Ахметов Нафтогаз коммунальные услуги Киевэнерго
Источник: 24 Канал
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