Когда будет пик заболевания гриппом в Украине
Резкий подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется, когда дети и молодежь приступят к обучению, то есть со второй половины января.
Об этом сообщила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко, передают "Факты".
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"Пик эпидемии ожидается до конца этого месяца и в феврале", – заявила профессор Мироненко.
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Источник: 24 Канал
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