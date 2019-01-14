Когда будет пик заболевания гриппом в Украине

Резкий подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется, когда дети и молодежь приступят к обучению, то есть со второй половины января.

Об этом сообщила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко, передают "Факты". Читайте также: Сколько людей умерло от гриппа в этом эпидсезоне: данные Минздрава "Пик эпидемии ожидается до конца этого месяца и в феврале", – заявила профессор Мироненко.

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