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      Когда будет пик заболевания гриппом в Украине

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      Когда в Украине ожидать эпидемию гриппа
      Когда в Украине ожидать эпидемию гриппа / pixabay.com

      Резкий подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется, когда дети и молодежь приступят к обучению, то есть со второй половины января.

      Об этом сообщила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко, передают "Факты".

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      "Пик эпидемии ожидается до конца этого месяца и в феврале", – заявила профессор Мироненко.


      Симптомы гриппа

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      Теги: Грипп в Украине Медицина Здоровье Лечение Эпидемия
      Источник: 24 Канал
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