21:28
17 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, сегодня
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, сегодня
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Когда человек начинает стареть: назван возраст

      247 Читати новину українською
      Старение организма начинается в 39 лет
      Старение организма начинается в 39 лет / Фото из открытых источников

      Старение организма современных людей начинается в 39 лет. Однако для большинства жителей планеты, первые симптомы этого процесса оказываются незаметными.

      К такому выводу пришли американские ученые после проведения ряда экспериментов, передает MedikForum.

      Читайте также: Супрун назвала привычку, которая спасет жизнь

      Ученые выяснили, что в возрасте 39 лет в организме человека начинает уменьшаться количество миелина – вещества, которое защищает нервные клетки. Снижение его выработки делает клетки более уязвимыми перед повреждениями, и как следствие это провоцирует развитие процессов, приводящих к так называемым возрастным заболеваниям.

      via GIPHY

      По словам исследователей, признаки того, что организм начинает стареть можно заметить в обычных жизненных ситуациях – когда все труднее наклоняться или поднимать то, или когда человек засыпает смотря телевизор.

      Первыми признаками старения, которые могут возникать в 39 лет, ученые считают боль и скованность в суставах. Также, сигналом начала старения являются трудности, возникающие при использовании современных технологий.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

       

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье исследования
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      сегодня , 19:00 Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      Ольга Черненко 1198
      Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      сегодня , 18:00 Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      Крістіна Бердинських 192
      Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      сегодня , 17:00 Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      Віталій Шабунін 121
      Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      сегодня , 16:00 Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      Блог Медіа 575
      Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      сегодня , 13:00 Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      Сергій Фурса 1178
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января , 16:03
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта , 23:00
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 13:01
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук