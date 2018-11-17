Когда человек начинает стареть: назван возраст

Старение организма современных людей начинается в 39 лет. Однако для большинства жителей планеты, первые симптомы этого процесса оказываются незаметными.

К такому выводу пришли американские ученые после проведения ряда экспериментов, передает MedikForum.

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Ученые выяснили, что в возрасте 39 лет в организме человека начинает уменьшаться количество миелина – вещества, которое защищает нервные клетки. Снижение его выработки делает клетки более уязвимыми перед повреждениями, и как следствие это провоцирует развитие процессов, приводящих к так называемым возрастным заболеваниям.

По словам исследователей, признаки того, что организм начинает стареть можно заметить в обычных жизненных ситуациях – когда все труднее наклоняться или поднимать то, или когда человек засыпает смотря телевизор.

Первыми признаками старения, которые могут возникать в 39 лет, ученые считают боль и скованность в суставах. Также, сигналом начала старения являются трудности, возникающие при использовании современных технологий.

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