День медика в Украине: шесть выдающихся врачей страны

День медицинского работника в Украине в 2018 году отметят в воскресенье, 17 июня. Это праздник врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов, санитаров и всех работников, которые связаны с медициной.

День медика – отличный повод выразить уважение труду людей, которые спасают тысячи жизней. Эта работа требует не только исполнительности, но и смелости принять ответственность за судьбу других.

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В Украине всегда было много талантливых медицинских работников, которые прославили Украину в мире, передает НВ.

Даниил Самойлович

Даниил Самойлович (1744–1805) основал эпидемиологию. В конце 18 века он руководил борьбой против эпидемии чумы в Москве, Кременчуге, Кропивницком, Одессе и в Крыму. Он первым в мире установил, как передается чума, опровергнув мнение о заражении болезнью через воздух.

Как теперь известно, заражение происходит при непосредственном контакте с больным или зараженными предметами. Также Самойлович предложил различные средства дезинфекции вещей больных чумой и одним из первых в Европе практиковал вскрытие умерших от чумы и совершил первую попытку обнаружить возбудителя чумы.

Даниил Заболотный

Известный украинский микробиолог и эпидемиолог Даниил Заболотный (1866–1929). Более 10 лет он боролся с холерой в Шотландии, Португалии и Российской империи, исследовал чуму в странах Азии (в частности, в Индии и Китае). Он также доказал, что грызуны являются источником инфекции чумы в природе, и описал роль блох как переносчиков возбудителя чумы от больных грызунов к людям.

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Также ученый доказал реальность пероральной иммунизации людей против холеры (возможность иммунизации при введении микроба через рот). Опубликовал более 200 трудов, посвященных изучению чумы, холеры и сифилиса. Заболотный организовал первую в мире кафедру эпидемиологии в Одесском медицинском институте, а впоследствии основал в Киеве Институт микробиологии и эпидемиологии.

Владимир Филатов

Известный офтальмолог Владимир Филатов (1875–1956) лично провел несколько тысяч операций, написал около 460 трудов и монографий. Он основал Институт глазных болезней и тканевой терапии АМН Украины.

Первым его открытием стал метод пластики на круглом стебле. Филатов впервые в мире использовал роговицу глаза мертвого человека во время операции. Применение донорского глаза положило начало широкому внедрению пересадки роговицы и принесло врачу огромную популярность. Самым большим его достижением стала разработка нового метода лечения – тканевой терапии.

Александр Богомолец

Украинский ученый Александр Богомолец (1881–1946) автор многочисленных трудов по эндокринологии, нарушению обмена веществ, иммунитету, аллергии, раку и старению организма. Он организовал первую в СССР противомалярийную лабораторию и написал первый в мире учебник по патологической физиологии.

Богомолец изобрел иммунную цитотоксическую антиретикулярную сыворотку, известную во всем мире как стимулятор функций соединительной ткани – ускоряет заживление ран и активизирует иммунную систему человека. "Сыворотка Богомольца" применялась для лечения инфекционных болезней и переломов.

Также ученый принял участие в создании первого в мире Института гематологии и переливания крови, где Богомолец разработал уникальную методику консервации донорской крови, которая используется сегодня, почти не претерпев изменений.

Он также установил универсальный донорский характер 1 группы крови и обосновал возможность продолжительности жизни до 100 и более лет.

Александр Палладин

Александр Палладин (1885–1972) основал украинскую школу биохимиков и первым начал систематическое изучение биохимии нервной системы, которое заложило основу функциональной биохимии головного мозга.

Первым в СССР он начал биохимические исследования витаминов, в частности синтезировал водорастворимый аналог витамина К – викасол, который использовали при авитаминозе, ранениях и заболеваниях, связанных с кровотечением.

Николай Амосов

Известный врач, автор новаторских методик в кардиологии Николай Амосов (1913–2002) первым в СССР сделал протез митрального клапана сердца. Написал более 400 научных работ, некоторые из них были переизданы в США, Японии, Германии и Болгарии.

Он создал первую в Украине кафедру грудной хирургии, основал Киевский институт сердечно-сосудистой хирургии, заложил основы школы биологической и медицинской кибернетики.

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