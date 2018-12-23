"Когда держишь их в руке, становится грустно": у Порошенко просят изъять металлические гривны

Президента Петра Порошенко просят изъять из обращения новые металлические монеты номиналом одна и две гривны, которые "напоминают копейки".

Соответствующую петицию разместили на сайте главы государства.

Читайте также: Без входа и выхода: в России для детей построили ледовый лабиринт, из которого не выбраться

Изъятие из обращения новых 1 и 2 гривен, которые напоминают 1 и 2 копейки. Когда их держишь в руке, становится грустно, потому что начинаешь осознавать, что сделали с твоей Родиной,

– говорится в объяснении требования.

Автор петиции считает, что гривна является символом государства, благополучия и жизни украинцев.

"Поэтому такое издевательство не допустимо", – говорится в тексте.

Петиция была создана 20 декабря и набрала 24 из 25 тысяч необходимых голосов. Сбор подписей продлится еще 87 дней.

Напомним, Нацбанк в июне 2018 года прекратил чеканить мелкие монеты и позволил продавцам не давать покупателям сдачу ими.