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      "Когда держишь их в руке, становится грустно": у Порошенко просят изъять металлические гривны

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      У Порошенко попросили изъять из обращения металлические гривны
      У Порошенко попросили изъять из обращения металлические гривны / Фото из открытых источников

      Президента Петра Порошенко просят изъять из обращения новые металлические монеты номиналом одна и две гривны, которые "напоминают копейки".

      Соответствующую петицию разместили на сайте главы государства.

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      Изъятие из обращения новых 1 и 2 гривен, которые напоминают 1 и 2 копейки. Когда их держишь в руке, становится грустно, потому что начинаешь осознавать, что сделали с твоей Родиной,
      – говорится в объяснении требования.

      Автор петиции считает, что гривна является символом государства, благополучия и жизни украинцев.

      "Поэтому такое издевательство не допустимо", – говорится в тексте.

      Петиция была создана 20 декабря и набрала 24 из 25 тысяч необходимых голосов. Сбор подписей продлится еще 87 дней.

      Напомним, Нацбанк в июне 2018 года прекратил чеканить мелкие монеты и позволил продавцам не давать покупателям сдачу ими.

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Деньги Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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