Когда дети перестают верить в Деда Мороза

Дискуссии о том, стоит ли обманывать детей насчет Деда Мороза или Санта-Клауса, идут достаточно долго. Со временем дети узнают, что этого персонажа не существует, поэтому некоторые люди убеждены, что не стоит стимулировать у малышей излишнюю веру в авторитет: утверждение родителей.

Психологи из британского Эксетерского университета во главе с Крисом Бойл (Chris Boyle) приводят предварительные данные исследования, пишет Naked Science.

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На сегодня в опросе приняли участие 1200 человек из разных стран, в будущем ученые планируют представить полные и подробные результаты в статье.

Предварительные данные свидетельствуют, что уверенность в существовании Санты достигает пика в 5 лет. После этого вера в сказочного персонажа быстро ослабевает и пропадает в возрасте до 8-9 лет.



Уверенность в существование Санты достигает пика в 5 лет

Исследователи называют вероятную причину этому – промахи родителей, по причине которых дети раскрывают обман (дети замечают, как родители прячут подарки, чек о покупке).

Однако ученые убеждены, что отказ от веры в Деда Мороза или Санта-Клауса является частью более широкого и постепенного процесса, который углубляет понимание мира. Один из участников опроса отметил, что до 9 лет достаточно хорошо знал математику, физику, отношение числа детей на планете к размеру саней, чтобы понять все самому.

65% участников опроса отметили, что после понимания, что сказочных персонажей не существует, они продолжали "притворяться", что верят. Треть участников хотели бы верить в него сейчас, а более чем 70% людей уверяют, что будут убеждать в существовании Деда Мороза или Санта-Клауса своих детей.



Большая часть участников продолжала "притворяться", что верят в Деда Мороза

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