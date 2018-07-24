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Когда дневной сон положительно влияет на организм: Супрун назвала условия

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Дневной сон полезен для организма
Дневной сон полезен для организма / Фото из открытых источников

Дневной сон полезен для большинства людей в мире, ведь это кратковременный отдых для организма. Однако, для того, чтобы он положительно влиял на самочувствие, следует придерживаться нескольких условий.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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По ее словам, сон днем ​​помогает восстановить концентрацию внимания, производительность и способность фокусироваться на работе. Также, дрема работает как антидепрессант, улучшает настроение и в целом может оказать заряд энергии как после полноценного ночного сна.

"Впрочем, важно, чтобы такой отдых не был очень длительным – не более одного часа. Наиболее оптимальная и полезная продолжительность дрема составляет около 20-30 минут. Кроме того, применять сон как отдых в течение дня лучше в случае, если ночью вы также спите полноценно", – подчеркнула Супрун.

via GIPHY

Она отметила, что если у людей есть нарушения сна в ночное время, то их организм будет компенсировать это длительным дневным сном, что может быть вредным для здоровья и негативно влиять на производительность.

Если долго спать днем, вы рискуете проснуться с чувством тяжести и инертности, которая может иметь противоположный эффект на вашу работоспособность. Кроме того, длительная дрёма посреди дня может нарушить внутренние часы организма, вызвав своеобразный "сбой". Тогда может нарушиться режим дня, что может стать причиной появления неконтролируемого чувство голода, нарушение сна и недостатка энергии,
– добавила чиновница.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения подчеркнула, что следует быть внимательным к своему организму.

"Постоянное чувство усталости и сонливости может быть индикатором наличия проблем со здоровьем. Желание вздремнуть может вызываться стрессом, бессонницей, апноэ (одышкой) во сне. Кроме того, некоторые исследования связывают постоянную усталость и сонливость днем ​​с риском появления диабета 2 го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже увеличением риска смертности по всем причинам ", – подытожила Супрун.

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Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Здоровье Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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