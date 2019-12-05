Когда говорят, можете забрать, то надо забирать, – "Слуга народа" о покупке российского газа
Нардеп от фракции "Слуга народа" Никита Потураев объяснил, почему возникли слухи, что Украина может покупать российский газ. Однако он заверил, что на такие условия официальный Киев пока не согласился – переговоры продолжаются.
По его словам, недавно украинская власть очень долго работала по этому вопросу с министром энергетики Алексеем Оржелем, исполнительным директором "Нафтогаза" Юрием Витренко и главой комитета Рады по вопросам энергетики Андреем Герусом.
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Наша позиция очень проста. Здесь говорится не о прямых поставках. А говорится о том, что россияне Украине должны дохера денег – 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Они нам лишними не будут. Кроме этой суммы, накапали еще штрафные проценты. А они говорят, деньгами не отдадим – забирайте газом,
– отметил Потураев в эфире программы "Право на власть".
Он отметил, что доверять России можно настолько, что когда говорят, можете забрать, то надо забирать, не колеблясь и не теряя времени.
Еще один момент – это вопрос транзита, который Украине приносит 3 миллиарда долларов ежегодно живыми деньгами. Потураев подчеркивает, Россия говорит, что они готовы заключать долгосрочный контракт на транзит (предыдущий истекает 31 декабря 2019 года – 24 канал), как это требует Украина. Но только при условии, что Киев возьмет у Москвы "немного газа" напрямую от "Газпрома".
"У нас нет сейчас ответа, мы соглашаемся на такое условие, поскольку еще идут переговоры. Добавлю, что они прекратили контакты с украинской строною, чтобы не было контактов до нормандской встречи, которая запланирована на 9 декабря. Я думаю, они надеются, что президент Путин надавит на президента Зеленского. А на президента Зеленского не надо давить – на него где сядешь, там и слезешь", – говорит парламентарий.
В то же время политик отмечает, позицион украинской переговорной делегации заключается в том, что никаких разговоров о какой-то политической привлекательной цене специально для Украины не будет в любом случае. Если и пойдет об этом речь, то цена должна быть исключительно европейской.
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Ранее министр энергетики Алексей Оржель предполагал, что есть вероятность того, что после нового контракта относительно транзита российского газа через территорию Украины, официальный Киев еще и напрямую будет покупать газ у Кремля.
Он подчеркивал, что во время переговоров по транзиту Россия ставит такой вопрос и условия. Между тем Украина отмечает, что на протяжении 4 лет получает газ по цене Европы вместе с расходами на транспортировку назад.
Мы имеем одну из самых больших цен, и должны конкурировать на международных рынках нашими товарами. Когда мы сейчас говорим с Россией, мы говорим, что это очень четкая позиция, и она откровенна и на самом деле честна. Мы говорим, если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транспортными расходами, тогда цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору,
– отметил он.
Оржель убеждает, что Украина ни в коем случае не может получить больше политической цены. Следует брать индикатор Европе, то есть, если в Европе цена снижается, украинская сторона соответственно привязывается к цене в Европе. По его словам, эта европейская цена не является политической, а является экономической, и Украина от нее не зависит.
Газовые переговоры: основное, что нужно знать
- Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России с этим несогласны, их вариант – год. Кроме того, в предложенном Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
- В свою очередь, в" Нафтогазе " отмечают: Украина не собирается забывать 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
- В "Нафтогазе" видят возможность в том, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
- Сейчас Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов кубических метров.
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