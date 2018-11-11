Когда и где Усик проведет следующие бои: промоутер озвучил планы боксера

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик, который 11 ноября нокаутом победил британца Тони Беллью, в 2019 году проведет два поединка. Известно, что ни один из боев не будет проходить в Украине.

Об этом рассказал промоутер Усика Александр Красюк, передает Sport.ua.

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В 2019 году Усика в Украине мы точно не увидим. На следующий год в планах два боя. Либо в Англии и в США, либо оба в Англии. Если Андре Уорд вернется в крузервейт, можно задуматься,

– сказал Красюк.

Кроме того, промоутер заметил, что перед тем, как нокаутировать Беллью, Усик уступал противнику.

"Согласно моими записками, в восьмом раунде Усик проигрывал. За Усиком было 3 раунда, за Беллью – 4, это подтвердили и судьи", – добавил он.

Промоутер боксера также рассказал о его тактике во время боя.

"Если посмотреть все бои Усика, он никогда не газует с первого раунда, раскачивается, долго запрягает, а потом впрягается. Беллью подсел физически, и пришло время нокаута", – отметил Красюк.

Напомним, Александр Усик является абсолютным чемпионом мира, владея поясами по версиям WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring в первом тяжелом весе.

11 ноября Усик победил британца Тони Беллью. В восьмом раунде Беллью пропустил мощный удар и упал на ринг. Он пытался встать, но судья остановил бой.