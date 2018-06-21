Когда я на работе, он делает с детьми уроки и готовит, – Виктория Бекхэм рассказала о муже

Британская экс-певица и дизайнер Виктория Бекхэм призналась, что Дэвид Бекхэм – прекрасный отец и муж.

Об этом пишет издание "Harper's Bazaar".

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Как и большинство женщин, я стараюсь все делать по максимуму. Я стараюсь быть лучшей мамой, лучшей женой и лучшим профессионалом. Когда я прихожу домой, то говорю себе: "Отложи телефон. Если ты не будешь отвечать на почту до утра, ничего не случится. Проведи время с детьми и Дэвидом",

– рассказала Виктория Бекхэм.

Она добавила, что ей повезло с мужем. Дэвид, по словам Виктории, оказывает невероятную поддержку и всегда хотел, чтобы она шла за своей мечтой.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 20 Лют 2018 р. о 7:21 PST

Виктория Бекхэм также отметила, что муж помогает ей по дому.

"Без его поддержки и помощи, в том числе по дому, это было бы очень сложно. Дома у нас равенство. Когда я на работе, он делает с детьми уроки и готовит еду, а когда я дома, делаю то же самое", – отмечает Виктория.