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Когда я на работе, он делает с детьми уроки и готовит, – Виктория Бекхэм рассказала о муже

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Девид и Виктория Бекхем
Девид и Виктория Бекхем / GettyImages

Британская экс-певица и дизайнер Виктория Бекхэм призналась, что Дэвид Бекхэм – прекрасный отец и муж.

Об этом пишет издание "Harper's Bazaar".

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Как и большинство женщин, я стараюсь все делать по максимуму. Я стараюсь быть лучшей мамой, лучшей женой и лучшим профессионалом. Когда я прихожу домой, то говорю себе: "Отложи телефон. Если ты не будешь отвечать на почту до утра, ничего не случится. Проведи время с детьми и Дэвидом",
– рассказала Виктория Бекхэм.

Она добавила, что ей повезло с мужем. Дэвид, по словам Виктории, оказывает невероятную поддержку и всегда хотел, чтобы она шла за своей мечтой.

Виктория Бекхэм также отметила, что муж помогает ей по дому.

"Без его поддержки и помощи, в том числе по дому, это было бы очень сложно. Дома у нас равенство. Когда я на работе, он делает с детьми уроки и готовит еду, а когда я дома, делаю то же самое", – отмечает Виктория.

 

Теги: LifeStyle Дети Виктория Бекхэм
Источник: 24 Канал
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