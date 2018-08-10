Когда Ярмоленко может сыграть официальный матч за "Вест Хэм" в чемпионате Англии: дата и соперни

В пятницу, 10 августа, в Англии стартовал новый сезон футбольного чемпионата. Дебютировать в Английской премьер-лиге уже в ближайшие дни может украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

Клуб Андрея Ярмоленко в матче первого тура АПЛ будет играть против "Ливерпуля" на выезде. Матч запланирован на воскресенье, 12 июля. Начало в 15:30 часов.

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Напомним, летом 2018 года Ярмоленко перебрался в "Вест Хэм" из немецкой "Боруссии" (Дортмунд) за почти 20 миллионов евро.

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