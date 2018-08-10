Когда Ярмоленко может сыграть официальный матч за "Вест Хэм" в чемпионате Англии: дата и соперни
В пятницу, 10 августа, в Англии стартовал новый сезон футбольного чемпионата. Дебютировать в Английской премьер-лиге уже в ближайшие дни может украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.
Клуб Андрея Ярмоленко в матче первого тура АПЛ будет играть против "Ливерпуля" на выезде. Матч запланирован на воскресенье, 12 июля. Начало в 15:30 часов.
Читайте также: За сколько "Динамо" купило форварда Супрягу
Напомним, летом 2018 года Ярмоленко перебрался в "Вест Хэм" из немецкой "Боруссии" (Дортмунд) за почти 20 миллионов евро.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
Китайский диссидент Ай Вэйвэй спародировал хит рэпера PSY25 октября 2012 , 13:20
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00