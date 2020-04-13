Когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад и стоит ли ждать вторую волну в Украине
О спаде пандемии COVID-19, возможной второй волне, о праздновании Пасхи и ситуации с коронавирусом в Николаеве – в программе "После всего" на 24 канале рассказали экс-директор Центра общественного здоровья МЗ Владимир Курпита, советник министра внутренних дел Юрий Тандит, митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко и мэр города Николаева Александр Сенкевич.
О пике и спаде эпидемии
Экс-директор Центра общественного здоровья МЗ Владимир Курпита рассказал, при каких условиях можно понять, когда начнется спад эпидемии в Украине.
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По его словам, для того, чтобы моделировать развитие эпидемии, необходимо учитывать несколько факторов:
- Первый – доступность тестирования. Если будем мало тестировать, то будем мало проявлять.
- Второй – это реализация контакта в результате массовых собраний.
"Впереди Пасха 19 апреля – и это существенный вызов для общества в целом. Поскольку на примере прошлых выходных (Вербное воскресенье – 24 канал) мы видим, что люди все же посещают такие собрания, службы. Это может создать дополнительные риски для возвращения вируса", – отметил Курпита.
- Третий фактор – это вернутся ли заработчане на Пасху в Украину.
"Когда мы будем иметь эту информацию, тогда можно подробнее говорить о пике эпидемии", – убежден Курпита.
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О возможности второй волны
Экс-директор Центра общественного здоровья МЗ отметил, что любая система здравоохранения – не только украинская – обнаруживает только часть больных. Основной вопрос – как много больных мы теряем во время этого надзора.
К сожалению, модели, которые сейчас представляют эпидемиологи или международные исследователи, свидетельствуют, что в Украине чувствительность нашей системы составляет где-то до 20%. То есть на 1 обнаруженного в лучшем случае есть 4 невыявленных, а может даже больше. Собственно говоря, те необнаруженные люди и являются как раз тем фактором риска, который может продолжать эпидемию,
– отметил Курпита.
Он добавил, что прогноз о 2%, который Минздрав назвал оптимистичным, на самом деле таковым не является. Это примерно 740 тысяч граждан, которые могут переболеть во время первой волны. И это очень большая цифра.
Большинство переболеет легко и, возможно, даже не заметят. Но они остаются потенциально источником инфекции, и в такой группе вирус может спокойно пройти лето, и нас ожидает на самом деле вторая волна осенью, и к ней нам снова нужно готовиться,
– подчеркнул экс-директор Центра общественного здоровья МЗ.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
О тестировании
Курпита объяснил, практика говорит о том, что массовое тестирование – это также неправильный подход, поскольку в страны может просто не хватить ресурсов. Здесь речь идет не обязательно о финансах на закупку тестов, но и о возможностях и оборудовании.
"То число, которое было заявлено МЗ – 30 тысяч исследований в неделю – абсолютно реалистично. Поэтому нам нужно дождаться именно такого показателя. Последние цифры, которые были озвучены министерством – 11 тысяч обследованных или 20 тысяч тестов за все предыдущие недели. И это проблема, поскольку мы не дотягиваем даже до той мощности, которая была заявлена", – утверждает экс-директор Центра общественного здоровья МЗ.
Он добавил, что к этому добавляется и ряд логистических проблем.
Для того, чтобы осуществить тестирование ПЦР, нужно иметь пробирки, аппликаторы, машину. Каким образом это обеспечивается – пока не ясно, поскольку центральная власть этого не делает. Это должна была делать местная власть, но поступают ли такие заказы от медиков и знают ли они о возможности такого заказа – я сейчас не могу сказать,
– отметил Курпита.
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То, что не во всех областях можно делать ПЦР-тесты и приходилось отправлять данные в Киев – это действительно было проблемой, однако сейчас это частично решено.
"Но на прошлой неделе, согласно той информации, которая у меня есть, в 12 областей поступило оборудование, которое позволяет проводить ПЦР-тестирование. Поэтому его можно осуществить в каждом областном центре. Но даже для того, чтобы доставить эти образцы условно с Каменки или из Умани в Черкассы – также нужны и расходы, и бензин, и авто. И это иногда сдерживает медиков в проведении исследования", – сказал Курпита.
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Также в программе:
► О ситуации в Николаеве
Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, почему в городе не зафиксировано ни одного больного (в Николаевской области уже зафиксировали).
► О закрытии храмов
Советник министра внутренних дел Юрий Тандит отметил, что правоохранительные органы пытаются следить за нарушениями, однако полностью закрыть церковные храмы они не имеют права. Больше о церквях в Украине во время карантина – читайтет здесь.
► О Пасхе во время пандемии
Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко рассказал, как в этом году будут святить корзины на Пасху.
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