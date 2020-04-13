Когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад и стоит ли ждать вторую волну в Украине

О спаде пандемии COVID-19, возможной второй волне, о праздновании Пасхи и ситуации с коронавирусом в Николаеве – в программе "После всего" на 24 канале рассказали экс-директор Центра общественного здоровья МЗ Владимир Курпита, советник министра внутренних дел Юрий Тандит, митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко и мэр города Николаева Александр Сенкевич.

О пике и спаде эпидемии

Экс-директор Центра общественного здоровья МЗ Владимир Курпита рассказал, при каких условиях можно понять, когда начнется спад эпидемии в Украине.

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По его словам, для того, чтобы моделировать развитие эпидемии, необходимо учитывать несколько факторов:

Первый – доступность тестирования . Если будем мало тестировать, то будем мало проявлять.

. Если будем мало тестировать, то будем мало проявлять. Второй – это реализация контакта в результате массовых собраний.

"Впереди Пасха 19 апреля – и это существенный вызов для общества в целом. Поскольку на примере прошлых выходных (Вербное воскресенье – 24 канал) мы видим, что люди все же посещают такие собрания, службы. Это может создать дополнительные риски для возвращения вируса", – отметил Курпита.

"Впереди Пасха 19 апреля – и это существенный вызов для общества в целом. Поскольку на примере прошлых выходных (Вербное воскресенье – 24 канал) мы видим, что люди все же посещают такие собрания, службы. Это может создать дополнительные риски для возвращения вируса", – отметил Курпита. Третий фактор – это вернутся ли заработчане на Пасху в Украину.

"Когда мы будем иметь эту информацию, тогда можно подробнее говорить о пике эпидемии", – убежден Курпита.

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О возможности второй волны

Экс-директор Центра общественного здоровья МЗ отметил, что любая система здравоохранения – не только украинская – обнаруживает только часть больных. Основной вопрос – как много больных мы теряем во время этого надзора.

К сожалению, модели, которые сейчас представляют эпидемиологи или международные исследователи, свидетельствуют, что в Украине чувствительность нашей системы составляет где-то до 20%. То есть на 1 обнаруженного в лучшем случае есть 4 невыявленных, а может даже больше. Собственно говоря, те необнаруженные люди и являются как раз тем фактором риска, который может продолжать эпидемию,

– отметил Курпита.

Он добавил, что прогноз о 2%, который Минздрав назвал оптимистичным, на самом деле таковым не является. Это примерно 740 тысяч граждан, которые могут переболеть во время первой волны. И это очень большая цифра.

Большинство переболеет легко и, возможно, даже не заметят. Но они остаются потенциально источником инфекции, и в такой группе вирус может спокойно пройти лето, и нас ожидает на самом деле вторая волна осенью, и к ней нам снова нужно готовиться,

– подчеркнул экс-директор Центра общественного здоровья МЗ.



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О тестировании

Курпита объяснил, практика говорит о том, что массовое тестирование – это также неправильный подход, поскольку в страны может просто не хватить ресурсов. Здесь речь идет не обязательно о финансах на закупку тестов, но и о возможностях и оборудовании.

"То число, которое было заявлено МЗ – 30 тысяч исследований в неделю – абсолютно реалистично. Поэтому нам нужно дождаться именно такого показателя. Последние цифры, которые были озвучены министерством – 11 тысяч обследованных или 20 тысяч тестов за все предыдущие недели. И это проблема, поскольку мы не дотягиваем даже до той мощности, которая была заявлена​​", – утверждает экс-директор Центра общественного здоровья МЗ.

Он добавил, что к этому добавляется и ряд логистических проблем.

Для того, чтобы осуществить тестирование ПЦР, нужно иметь пробирки, аппликаторы, машину. Каким образом это обеспечивается – пока не ясно, поскольку центральная власть этого не делает. Это должна была делать местная власть, но поступают ли такие заказы от медиков и знают ли они о возможности такого заказа – я сейчас не могу сказать,

– отметил Курпита.



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То, что не во всех областях можно делать ПЦР-тесты и приходилось отправлять данные в Киев – это действительно было проблемой, однако сейчас это частично решено.

"Но на прошлой неделе, согласно той информации, которая у меня есть, в 12 областей поступило оборудование, которое позволяет проводить ПЦР-тестирование. Поэтому его можно осуществить в каждом областном центре. Но даже для того, чтобы доставить эти образцы условно с Каменки или из Умани в Черкассы – также нужны и расходы, и бензин, и авто. И это иногда сдерживает медиков в проведении исследования", – сказал Курпита.

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