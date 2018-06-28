Когда категорически нельзя пить воду: 5 фактов

Избыток жидкости в организме может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, поэтому иногда лучше отказаться от лишнего глотка воды.

Как отмечают специалисты, нельзя пить воду непосредственно перед сном, передает "Сегодня".

Это может вызвать расстройство режима сна-за того, что ночью захочется в туалет. Кроме того, почки ночью работают медленнее, поэтому утром в зеркале вас может встретить отекшие лицо и конечности.

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Нельзя пить воду во время интенсивной тренировки из-за возможного ухудшения состояния во время или после тренировки. Ведь из-за физической активности человеку жарко и он пьет воды больше, чем нужно, вымывая электролиты (кислоты, соли, основания). А это может вызвать головную боль, тошноту и головокружение.

Излишнее количество жидкости в организме дополнительно нагружает сердце. Кроме того, нельзя запивать водой острую пищу из-за вещества капсаицин, которое вызывает жжение. Вода помогает капсаицина распространиться по ротовой полости и пищевода.

Также медики отмечают, что чрезмерное количество жидкости в организме ведет к вымыванию натрия. Также это нагружает почки, мешая им поставлять в кровь необходимые вещества.

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